SAMIT EU I ZAPADNOG BALKANA: Šta pokazuje odluka Srbije da ne prisustvuje? Da li će se ovaj politički signal pokazati kao rizičan ili konstruktivan?
U Briselu se održava samit EU i partnera sa Zapadnog Balkana. Srbija ove godine ne učestvuje. Ovu odluku je doneo i saopštio predsednik Aleksandar Vučić, rekavši: “Bez obzira na to što znam da će ova odluka izazvati kritike, i u Briselu i kod onih koji uvek kritikuju, i onda kada ne znaju šta tačno kritikuju. Ovim štitim Republiku Srbiju i njene interese”, rekao je predsednik, ali je istakao da smo i dalje na evropskom putu.
Odluka je pobrala i kritike i razumevanje. Šta je za nas najbolje? Kako će se tumačiti u EU, da li će se ovaj politički signal pokazati kao rizičan ili konstruktivan?
Gosti Usijanja:
Branko Branković, nekadašnji ambasador pri UN
dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Vladimir Kljajić, politikolog
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig