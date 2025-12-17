U Briselu se održava samit EU i partnera sa Zapadnog Balkana. Srbija ove godine ne učestvuje. Ovu odluku je doneo i saopštio predsednik Aleksandar Vučić, rekavši: “Bez obzira na to što znam da će ova odluka izazvati kritike, i u Briselu i kod onih koji uvek kritikuju, i onda kada ne znaju šta tačno kritikuju. Ovim štitim Republiku Srbiju i njene interese”, rekao je predsednik, ali je istakao da smo i dalje na evropskom putu.