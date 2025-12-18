U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, Kurir svojim čitaocima donosi simbol nade, života i novog početka. Upakovana „Božićna pšenica“ podseća na tradicionalne običaje koji se sa ljubavlju neguju u mnogim domovima širom Srbije.

Ovaj mali, ali značajan dar namenjen je svima koji žele da u svoj dom unesu duh praznika, toplinu i veru u bolje dane. Posejana na vreme, pšenica raste zajedno sa iščekivanjem Božića i postaje deo porodične tradicije.