Slušaj vest

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je posebno govorila o reformama u oblasti zapošljavanja mladih kroz projekat "Garancija za mlade", jačanju lokalnih samouprava i unapređenju sistema socijalne zaštite.

- Podsetila sam da je u ovoj godini ostvareno kumulativno povećanje minimalne zarade od 38%, kao i da intenzivno radimo na pripremi novih zakonskih rešenja, među kojima je i zakon o roditelju–negovatelju - zaključila je ona.

Ne propustiteDruštvoREZULTAT KOJIM TREBA DA SE PODIČIMO: Ministarka Stamenkovski prilikom obeležavanja 104 godinе rada NSZ istakla šta su prioriteti (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-12-16 at 15.43.02 (2).jpeg
DruštvoMINISTARKA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Rekordno niska stopa nezaposlenosti rezultat odlučnih reformi
WhatsApp Image 2025-12-16 at 15.43.02.jpeg
DruštvoOVDE ĆE UVEK BITI SPOKOJNI, VOLJENI I SVOJI: Ministarka Stamenkovski posetila mališane u Zavodu za vaspitanje dece i omladine (FOTO)
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoBRIGA O LJUDIMA JE NAJBOLJI POKAZATELJ LJUDSKOSTI: Ministarka Stamenkovski obišla najstarije u Gerontološkom centru u Nišu (FOTO)
Milica Đurđević Stamenkovski