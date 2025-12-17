Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je na sednici Odbora Narodne skupštine Republike Srbije predstavila rezultate rada svog resora u prethodnom periodu.
Društvo
MINISTARKA STAMENKOVSKI PREDSTAVILA REZULTATE RADA SVOG RESORA: Fokus na "Garanciju za mlade", jačanje lokalne samouprave i unapređivanje socijalne zaštite
Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je posebno govorila o reformama u oblasti zapošljavanja mladih kroz projekat "Garancija za mlade", jačanju lokalnih samouprava i unapređenju sistema socijalne zaštite.
- Podsetila sam da je u ovoj godini ostvareno kumulativno povećanje minimalne zarade od 38%, kao i da intenzivno radimo na pripremi novih zakonskih rešenja, među kojima je i zakon o roditelju–negovatelju - zaključila je ona.
