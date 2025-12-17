Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je posebno govorila o reformama u oblasti zapošljavanja mladih kroz projekat "Garancija za mlade", jačanju lokalnih samouprava i unapređenju sistema socijalne zaštite.

- Podsetila sam da je u ovoj godini ostvareno kumulativno povećanje minimalne zarade od 38%, kao i da intenzivno radimo na pripremi novih zakonskih rešenja, među kojima je i zakon o roditelju–negovatelju - zaključila je ona.