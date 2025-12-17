Slušaj vest

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević bavila se ratovima devedesetih, odnosno položaju i pričama najogruženijih u tom dobu, a o kojima se malo priča.

To su najstariji, žene i deca, a gosti u studiju naše televizije koji su ispričali neispričane priče bili su Miroslav Ljubojević, načelnik Odeljenja za memorijalizaciju i kulturna pamćenja, Božica Rajilić, predsednica Udruženja žena žrtava rata RS, Gordana Botić, zarobljenica u logoru u Sarajevu i Viktor Nuždić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata.

Ljubojević se bavio pričama žena koje su rat provele u logoru, pa je za Kurir izneo kako je došlo do pisanja knjige koja sadrži ta svedočanstva i ko je prva žena koja se otvorila o tome:

- Prošle godine smo počeli sa ispovestima žena žrtvama rata. Međutim, kroz svoj rad se mi svakodnevno susrećemo, kao i kroz instituciju u kojoj radim. Mislim da je obaveza naše generacije da pokušamo da ispričamo istinu o događajima u BiH od 1992. do 1995. jer smatramo da su srpske žrtve zanemarene i da nisu prepoznate od domaćih i međunarodnih sudova. Mi ne možemo u da odemo kada je kraj našeg radnog vremena i da ne razmišljamo o ovome. Godinama čovek navikne da to nosi za sobom jer se svako može pronaći u tim pričama - započeo je Ljubojević.

Ispovest

Botić je bila u logoru "Viktor Bubanj" pa je podsetila kako je izgledao taj period.

- Došla sam u Sarajevo udajom, bio je rat, ali nismo znali šta se dešava. Tamo je bilo pomešano, muslimani i Srbi, a mi smo mislili da nam oni neće ništa. Tako je bilo sve do jednog popodneva, pokupili su nas i poslali nekim kućama. To je normalno bilo, zakucaju na vrata i odvedu vas. Niko nas nije upozorio, nismo se nadali. U stanu smo bili muž, sin i ja. Sin je imao tri godine. Odveli su nas u jednu zgradu, odnosno podrume, tu su nas dugo držali. Nas je tamo bilo oko dvadeset. U podrumu smo bili sedam dana. Tu smo i spavali, nisu dali da iko ode. Tu je bilo šestorica naoružanih koji su motrili na nas - rekla je Botić, pa nastavila:

- Nema hrane, vode i toaleta. Ponekad bace malo hleba i vode kao psu, a više ti se ni ne jede. Samo čekaš šta će dalje da bude. Sin nije bio tu, već sam ga dala komšinici da ga vodi za Beograd, bilo mi žao da ga gledam. Ja ne znam zašto nisam otišla u Beograd, zbog svekrve, muž je govorio da izađem ja, a da stara neće, ali se nisam nadala da će sve ovako da ispadne. Jednu zgodnu ženu su stalno izvodili na silovanje. Jednom su je odveli i nikada se više nije vratila - ističe Botić.

Nuždić se nadovezao, pa pričao o pričama koje je on čuo o ovakvim pričama, koje je dokumentovao i objavio javnosti.

- Svaka je teška i ostavlja psihičke posledice. Imao sam priliku da ih dokumentujem kako ne bi ostale zaboravljene i samo puki brojevi. Nažalost, u našoj istoriji je puno ovakvih priča. Da smo posle Drugog svetskog rata nešto uradili, ne bismo devedesetih ponovo slušali ovakve priče - rekao je Nuždić.

Rajilić je iznela svoju priču, pa odgonetnula šta je bilo sa zločincima koji su bili u logoru:

- Nažalost, mi živimo u nesretnoj Bosni, a RS je deo nje. Oni su većinom u Federaciji, tamo smo i stradali, svi smo bili tamo, pa smo razmenom došli u Republiku Srpsku. Trebalo je da smo dva odvojena sveta, nadali smo se pravdi, kada slušamo majke poginulih, a mi predstavljamo preživele. Kod nas se ništa nije radilo po tom pitanju. Imali smo problem sa prvim vlastima otkad je došao mir, znači od 1995. do 2005. godine. Bile su turbulencije, došla sam iz logora, nisam imala gde da budem, a nama je sav naš dodir bio da odemo do opštine, da podnesemo neki zahtev, da li neko priznaje taj logor, ali niko nije - rekla je Rajilić.

