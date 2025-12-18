Slušaj vest

Zima vozačima često donosi nepredviđene izazove, posebno kada je u pitanju čišćenje stakala od mraza koje zahteva strpljenje, jer pogrešan potez može dovesti do pucanja ili oštećenja vetrobrana.

Često se led formira i kad nema snega - dovoljno je da temperatura padne ispod nule. Tada mnogi vozači posežu za strugalicama ili eksperimentišu sa toplom vodom, ali takve metode mogu lako da oštete staklo. Evo kako to da uradite bezbedno i pravilno.

Polivanje vrelom vodom ili grubo struganje često dovode do pucanja vetrobrana. Zato je važno znati kako pravilno ukloniti led sa stakala automobila kada je mraz. Prema meteorološkim najavama jak, takozvani "ruski mraz" u Srbiju će stići za nekoliko dana, a mnogi vozači tada će morati da znaju kako da bezbedno očiste stakla na kolima.

Rizici čišćenja vrućom vodom

Jedan od glavnih rizika čišćenja zaleđenog stakla na kolima je termički šok. On nastaje kada iznenadna toplota prilikom polivanja vrelom vodom uzrokuje brzo širenje stakla. Tada hladno staklo pruža otpor, stvarajući ogroman pritisak koji dovodi do pukotina i potpunog lomljenja.

U nekim slučajevima, pritisak može prouzrokovati trenutno lomljenje celog vetrobranskog stakla.

Drugi problem je ponovno zamrzavanje. Do toga može doći kada su veoma hladni dani, i voda se može ponovo zamrznuti, što pogoršava vidljivost i potencijalno oštećuje brisače ili motore.

Saveti za čišćenje mraza sa stakla na kolima

Čišćenje zaleđenog stakla na automobilu zimi može biti frustrirajuće, ali uz prave metode možete brzo i bezbedno otkloniti mraz i led.

Ovo su saveti AMSS za odmrzavanje automobila

Jedan od najefikasnijih načina je sprej od alkohola i vode. Dovoljno je pomešati dve trećine alkohola, etanola ili izopropanola, sa jednom trećinom vode. Smesu sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskati zaleđeno staklo. Alkohol snižava tačku smrzavanja i brzo razbija led, koji potom možete ukloniti mekom krpom ili blagim struganjem.

Alternativno, može se koristiti i sprej sa soli. Pravite ga tako što rastopite jednu kašiku soli u dve šolje vode i poprskajte po staklu - led će omekšati i lakše se ukloniti.

Još jedna metoda je kombinacija alkohola i deterdženta za sudove. U litru alkohola dodajte decilitar vode i kašičicu deterdženta, dobro protresite i nanositi na zaleđena stakla. Ovaj trik omogućava brzo odleđivanje, a staklo ostaje neoštećeno.

Evo kako najbezbednije da očistite auto:

- Nikada ne polivajte stakla vrelom vodom - nagli temperaturni šok može izazvati trenutne pukotine ili trajna oštećenja stakla.

- Koristite plastični strugač - najbezbednija opcija je plastični strugač namenjen za automobile. Stružite lagano, bez jakog pritiska, od vrha ka dnu.

- Upalite grejanje postepeno - šokrenite motor i uključite ventilaciju na mlako, pa tek onda polako povećavajte temperaturu. Topao vazduh će omekšati led bez rizika.

- Koristite zimsku tečnost za prskalice - letnja tečnost može da se zaledi i ošteti sistem, dok zimska pomaže u skidanju tankog sloja leda.

- Sprejevi protiv leda - Specijalni "anti-ice“ sprejevi brzo otapaju mraz i ne oštećuju staklo ni gumice.

- Preventiva je pola posla - Uveče prekrijte vetrobran zaštitnom folijom ili kartonom – ujutru ćete izbeći struganje

- Brisače nikada ne odvajajte na silu - ako su zaleđeni, prvo ih odledite grejanjem ili tečnošću, jer povlačenje može pocepati gumu

- Parkiranje - Parkirajte automobil tako da prednji kraj bude okrenut ka istoku, kako bi ga prvi jutarnji zraci sunca lagano odmrzli

