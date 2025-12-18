Slušaj vest

Jedan od najtraženijih hotela u Antaliji, Porto Bello Hotel 5★ , poznat po plaži Konyaalti, kvalitetnoj usluzi i bogatom Ultra All Inclusive programu, sada je dostupan uz 30% popusta za rane rezervacije. Popust važi do 31.12. 2025. za sezonu 2026.

Turska je sinonim za kristalno čisto more, zlatne plaže i savršen spoj tradicije i modernog odmora, a letovanje u ovoj zemlji pruža jedinstven doživljaj opuštanja, bogate kuhinje i toplog gostoprimstva.

Antalija predstavlja srce turskog turizma i destinaciju koja nudi idealan balans između odmora, luksuza i živopisnog mediteranskog ambijenta. Dugačke plaže, tirkizno more i blaga klima, uz bogatu istoriju i noćni život, čine je jednim od najpoželjnijih letovališta Mediterana.

Ušuškan uz poznatu Konyaalti plažu, Porto Bello Hotel 5★ nudi savršen beg od svakodnevice, kombinujući mir privatne plaže sa blizinom centra Antalije.

Hotel raspolaže sopstvenom peščano-šljunkovitom plažom, koja je ulicom odvojena od hotela, a korišćenje ležaljki, suncobrana i dušeka gostima je dostupno bez doplate.

Sobe su moderno renovirane, klimatizovane i prostrane, opremljene tako da zadovolje potrebe različitih profila gostiju. Posebno se izdvajaju Family sobe, sa dve odvojene prostorije, idealne za porodični boravak uz očuvan lični komfor.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, odnosno samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu. Obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, razne užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Gurmanima, i svima onima koji cene kvalitetnu hranu, na raspolaganju je pomenuti glavni restoran “Palm”, ali i internacionalni à la carte restoran, dva bara („Beach“ i „Snack“) i diskoteka.

Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, bazen sa toboganima, dok su za najmlađe obezbeđeni mini klub (4–12 godina) i dečiji bazen.

Hotel nudi bogat dnevni i večernji animacioni i muzički program, različite sportske terene i igrališta, kao i sadržaje poput saune i turskog kupatila, omogućavajući svakom gostu da pronađe idealan način za opuštanje ili aktivan odmor.

Porto Bello Hotel 5★ je već godinama jedan od omiljenih izbora putnika iz celog sveta, zahvaljujući spoju udobnosti, raznovrsnih sadržaja i lokacije koja podjednako odgovara porodicama sa decom, parovima i gostima željnim dobre zabave.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine, putem redovnih ili čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 20. maja svake srede za Palermo i od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju.

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije , dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel , dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.