Škola na malim ekranima: Forum srednjih stručnih škola predlaže uvođenje prosvetnog časa koji bi trajao 45 minuta
U cilju jačanja obrazovanja i bolje povezanosti škole, učenika, roditelja i šire javnosti, predloženo je uvođenje "Prosvetnog dnevnika", posebne televizijske emisije koja bi se jednom nedeljno emitovala na kanalima sa nacionalnom frekvencijom, a bavila bi se ključnim pitanjima savremenog obrazovanja.
Uvođenje prosvetnog dnevnika prelaže Forum srednjih stručnih škola.
- Predlažemo da u okviru elektronskih medija, naročito javnog medijskog servisa i
ostalih koji imaju verifikovanu nacionalnu frekvenciju, da se jedan dan u nedelji uvede
jedan prosvetni čas koji bi trajao 45 minuta. Gosti tog prosvetnog dnevnika bio bili
nastavnici, eminentni stručnjaci, pa čak i učenici - navodi Milorad Antić predsednik FSSŠ u dopisu.
Razgovaralo bi se o temama od ključnog značaja za obrazovanje, kao i o ličnim i profesionalnom razvoju učenika i upoznavanja čitavog društva o radu i finkcionisanju obrazovanja.
Prosvetni dnevnik bi obuhvatao teme:
- lepo ponašanje (bonton),
- vršnjačko nasilje i svih drugih oblika nasilja,
- upoznavanje sa zanatima i deficitarnim zanimanjima,
- profesionalna orjentacija i izbor budućeg zanimanja,
- interesovanja i sposobnosti učenika,
- živote radne veštine,
- rad sa sekcijama (muzička, sportska, likovna, dramska...)
- pravilnik o oblačenju,
- škola roditeljstva.
- Ova emisija i inicijativa bi trebalo biti dostupna i na drugim mrežama. Ovakav model već postoji u pojedinim evropskim zemljama uključujići Sloveniju, i pokazao se kao veoma dobar primer povezivanja obrazovanja i društva - istakao je Antić koji je apelovao na sve glavne i odgovorne urednike da u programsku šemu uvrste ovakav vid komunikacije i obrazovanja, kako kolega tako i učenika i roditelja.