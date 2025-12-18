Društvo
MLADI U SRBIJI TREĆI NA LISTI NAJSREĆNIJIH U SVETU! Island i Danska iza nas, a ovo su jedine dve zemlje koje su ispred
Prema istraživanju Gallup-a (Workplace Consulting & Global Research), mladi u Srbiji treći su na listi najsrećnijih u svetu!
Istraživanje obuhvata mlađe od 30 godina, a ispred naše zemlje nalaze se samo Litvanija i Izrael.
Četvrto mesto zauzeo je Island, peto Danska, dok se Luksemburg našao na šestoj poziciji.
Finska je na sedmom, Rumunija na osmom, a Holandija na devetom mestu.
Na desetoj poziciji nalazi se Češka Republika.
