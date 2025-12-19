Slušaj vest

Nakon što je snimak bake Soke, koja je živela u hladnoj i trošnoj sobici bez grejanja i hrane, potresao javnost, humanitarac Marko Nikolić objavio je lepe vesti - baka Soka je pre dva dana useljena u novi, potpuno opremljen stambeni kontejner.

Podsetimo, baka Soka živela je u trošnoj sobici koja prokišnjava i u kojoj nema grejanja. Strahovala je da li će preživeti zimu i govorila da je gladna, a onda je Nikolić saopštio dobre vesti.

Nikolić je tada na društvenim mrežama objavio snimak baka Soke koji je rasplakao mnoge.

- Da se smrzneš kako je zima, kako da preživim ovu zimu? Mnogo sam gladna, nemam šta da jedem. Nek da Bog kako bude. Sama sam, nemam nikoga - izustila je tada baka Soka.

Baka Soka se uselila u novi dom

Dve nedelje nakon ove objave, baka Soka se uselila u novi dom.

- Uselili smo baku Soku. Baku koja je spavala bez struje, bez poda, u hladnoći i minusu. Ko zna da li bi preživela ovu zimu da nismo reagovali na vreme. Danas više nije sama. Danas ima krov, toplinu i mir. Danas je jedan život spašen. Dobri ljudi, hvala vam od srca - napisao je Nikolić na društvenim mrežama i dodao:

Baka Soka dobila novi dom

- Zajedno smo još jednom pokazali da humanost nema rok, nema izgovor i nema granice. Pred praznike, umesto hladnoće – toplina. Umesto straha – dom. Umesto tišine – nada. Ovo je pobeda dobrote. Ovo je dokaz da zajedno možemo sve.