Na ostalim prelazima zadržavanja teretnih vozila su do pet sati, dok zadržavanja za putnička vozila nema.
stanje na putevima
AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju 15 sati
Slušaj vest
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci od jutros čekaju oko 15 sati pri izlazu iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim prelazima zadržavanja teretnih vozila su do pet sati, dok zadržavanja za putnička vozila nema.
Zbog pojave magle i sumaglice, kao i strujanja hladnog vazduha pored reka, na mostovima i preko prevoja vozače AMSS upozorava na oprez. U drugoj polovini decembra i do kraja godine očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja.
Dodatni oprez potreban je na deonicama gde se izvode radovi. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta/Arhivska fotografija
Reaguj
Komentariši