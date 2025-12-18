Slušaj vest

Poruka koju su dobili roditelji vranjske škole "Radoje Domanović“ u utorak u večernjim satima preko roditeljskih Viber grupa, u najmanju ruku zbunila je ne samo roditelje ove osnovne škole, već i drugih škola, a mnogi kažu da je došlo do nepotrebne panike.

Naime, navodno je predstavnik Saveta roditelja prosledio poruku sledeće sadržine.

"U gradu se pojavio beli kombi koji kruži oko škola"

- Po informacijama koje sam dobio od direktora u našem gradu se pojavio beli kombi koji kruži oko škola i zovu decu unutra kao da ih provozaju. Prvi put pre desetak dana kod OŠ J.J. Zmaj, a pre 2-3 dana i oko škole Svetozar Marković. Molim vas prenesite u vašim odeljenjskim grupama i popričajte sa vašom decom kako se nekim slučajem ne bi neko dete prevarilo. Kod OŠ Svetozar Marković je dete pobeglo, iako su mu prvo samo rekli ajde da se provozaš, da bi to preraslo u "ulazi u kombi". Sve je prijavljeno u policiji naravno.

Iako se u poruci pominju još dve škole u Vranju, roditelji nisu dobijali ovakve poruke, a direktori škola navodno tvrde da nema potrebe za tim.

Slučaj prijavljen policiji

Tijana Đokić, direktorka škole Svetozar Marković, potvrdila je za "Novosti" da postoji jedan slučaj učenika ove škole i da je prijavljeno policiji. Ipak, prema saznanjima slučaj su prijavili roditelji.

Iz policije, prema saznanjima "Novosti", navodno je dete nižih razreda ispričalo roditeljima da ga je na putu od škole do kuće presreo beli kombi, te da su iz vozila pitali da ga povezu, on je odbio i sve se na tome završilo.

Uključeno i tužilaštvo u slučaj

Iz policije ovaj slučaj nije naivno shvaćen, obavešteno je i Osnovno javno tužilaštvo, te je dežurni tužilac naložio da se izuzmu video snimci sa obližnjih objekata kako bi se utvrdio identitet vozača i obavio razgovor s njim, ali prema nezvaničnim informacijama za sada nema ni kombija, ni vozača.

Juče je među roditeljima, ali i decom navodno bilo razgovora na ovu temu, neka deca su uplašena, roditelji zabrinuti, ali nadležni kažu da nema mesta panici. Poruka koja je po svemu sudeći krajnje nesmotreno poslata izazvala je veliku zabrinutost.

Sagovornici se slažu da je važno sačekati kraj istrage, ali i voditi računa o plasiranju ovakvih informacija putem društvenih mreža.