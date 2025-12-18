Slušaj vest

Vremenski uslovi i praznična putovanja istovremeno stvaraju okolnosti u saobraćaju u kojima se situacija na putevima širom Srbije može promeniti iz minuta u minut.

Iako izveštaji sa terena govore da su svi putni pravci trenutno prohodni, situacija na saobraćajnicama u Srbiji daleko je od bezazlene. Gusta magla, rizik od poledice i višesatna zadržavanja na granicama već sada usporavaju saobraćaj, dok se uoči jedne od najvećih slava (Sveti Nikola) u zemlji očekuje dodatni talas putovanja koji bi mogao da donese gužve, kolone i nervozu na ključnim pravcima.

Iako su svi putni pravci u Srbiji trenutno prohodni i bez snega, jutarnji izveštaji sa terena upozoravaju da vožnja nije bez rizika, naročito zbog guste magle, mogućnosti poledice i drastičnih zadržavanja teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima.

Pažljivo vozite zbog magle Foto: Petar Aleksić

Prema podacima JP "Putevi Srbije", saobraćaj se odvija bez prekida na svim magistralnim i regionalnim pravcima, kao i na prilazima zimskim turističkim centrima i graničnim prelazima. Međutim, vozačima se savetuje dodatni oprez zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, kada postoji povećan rizik od mestimične poledice, posebno na mostovima, u kotlinama, klisurama i duž rečnih tokova.

Magla smanjuje vidljivost na desetinama deonica širom zemlje

Vozače jutros dodatno otežava pojava magle na velikom broju putnih pravaca, uključujući delove auto-puta, regionalne i magistralne saobraćajnice, naročito u zapadnoj, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Smanjena vidljivost registrovana je na više deonica oko Ivanjice, Zaječara, Negotina, Bora, Topole, kao i na pojedinim prilazima Beogradu i Pančevu.

Posebno se upozorava na učestale odrone na istoku Srbije, pre svega u Đerdapskoj klisuri (na putu I B-34) i klisuri Korenatac (II A 221), gde su kamene kosine nestabilne, pa se savetuje maksimalan oprez i smanjenje brzine.

Savetuje se oprez i zbog poledice Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kolone kamiona na granicama, čeka se i do 15 sati

Dok putnički saobraćaj na graničnim prelazima protiče bez većih zadržavanja, teretna vozila suočavaju se sa ozbiljnim problemima. Prema podacima AMSS-a, na izlazu iz Srbije kamioni na pojedinim prelazima čekaju i više od pola dana.

Najkritičnija situacija zabeležena je na graničnom prelazu Batrovci, gde teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju čak 15 sati. Na prelazu Šid zadržavanje iznosi oko šest sati, dok se na Bezdanu i Sremskoj Rači čeka po pet sati. Nešto kraća, ali i dalje značajna zadržavanja beleže se na Kelebiji i Horgošu.

Bez zimske opreme ne kretati na put

Nadležne službe apeluju na vozače da bez odgovarajuće zimske opreme i lanaca ne kreću na put, kao i da brzinu kretanja prilagode uslovima na kolovozu. Iako su putevi prohodni, kombinacija magle, hladnoće i poledice može brzo da pretvori rutinsku vožnju u ozbiljan rizik.

Sutra preti kolaps

Dodatni oprez savetuje se i zbog činjenice da je sutra Sveti Nikola, jedna od najčešćih slava u Srbiji, koja tradicionalno okuplja veliki broj porodica i gostiju. Kako slava ove godine pada u petak, u susret vikendu, očekuje se značajno pojačan intenzitet saobraćaja širom zemlje, naročito na auto-putevima, magistralnim pravcima i prilazima većim gradovima.