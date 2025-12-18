Slušaj vest

Ova godina biće ubedljivo rekordna za Telekom Srbija i beleži se veliki skok u odnosu na prošlu, koja je takođe bila veoma uspešna - u 2025. prihodi kompanije na nivou grupacije iznosiće više od 2,2 milijarde evra, operativni profit biće preko 1,2 milijarde evra, približavamo se brojki od 14 miliona korisnika, a kupovinom najvećeg dela biznisa Junajted grupe u Srbiji završavamo godinu i kao veliki pobednik komercijalne bitke na tržištu telekomunikacija.

Ovo je danas poručio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić u gostovanju na TV Prva.

Vodeći čovek kompanije ujedno je odbacio najnovije kritike na račun srpskog nacionalnog giganta od strane medija Junajted grupe, koji Telekomu čak zameraju to što zapošljava, obnavlja i podmlađuje stručni kadar.

Ipak, ono što je u ovom trenutku najvažnije za državu i građane jeste isplata dividende iz profita Telekoma, a Lučić i tu ima odlične vesti.

Važni planovi za 2026. Ove godine su za Telekom bili najvažniji akvizicija Junajted grupe i početak rada 5G mreže. A šta je ključno za 2026? - Sledeće godine nastavljamo razvoj 5G i međunarodnu ekspanziju, s naglaskom na širenje na SAD. Takođe, dodatno ćemo jačati saradnju sa Amerikom, koja je globalni lider u razvoju AI, upravo u toj oblasti, sa njihovim velikim digitalnim platformama, kao i u sektoru sajber bezbednosti. Imaćemo tu neka velika iznenađenja, dobra i za podizanje Telekoma Srbija na vrhunski nivo i za celu državu - najavio je generalni direktor Vladimir Lučić. Kako je istakao, saradnja sa SAD biće ključna za pocizioniranje Telekoma kao velike međunarodne kompanije.

- Dividende stižu u redovno vreme, taman uoči novogodišnjih i božićnih praznika, u ukupnom iznosu od 2,24 milijarde dinara. Biće isplaćene, naravno, malim akcionarima, i državi kao našem najvećem akcionaru sa 58 odsto vlasničkog udela. Telekom Srbija je akcionarsko društvo koje potpuno samostalno sebe finansira, i ne samo da ne uzimamo ništa iz državne kase već je punimo u vrlo značajnim iznosima. Dosad smo u budžet dali ukupno preko 1,1 milijarde evra na osnovu dividendi, preko 2 milijarde evra na osnovu poreza i doprinosa, plus smo investirali više od 4,5 milijarde evra pre svega u telekomunikacionu infrastrukturu zemlje. Uz sve to, širenjem kompanije u inostranstvu poboljšavamo ukupan izvoz, jer se prihodi slivaju u Beograd, pa porezi i druge naknade idu u državnu kasu - naglasio je Vladimir Lučić.

Karakteristično za dežurne kritičare Telekoma Srbija jeste da nacionalnom operateru zameraju sve i svašta, šta god da uradi. Čak i povećanje zaposlenosti vide kao problem. Pritom, glavni u emitovanju, ali i organizovanju, tih napada jesu mediji u vlasništvu Junajted grupe, čiji je najveći deo biznisa Telekom kupio ranije ove godine.

- Što se tiče zapošljavanja, mi prosto moramo da obnovimo kadar, pre par godina prosek starosti zaposlenih bio nam je na 50 godina. Takođe, ulaskom na tržišta medijskih sadržaja i visokih tehnologija, poput servisa na bazi veštačke inteligencije (AI), postoji potreba za angažovanjem mladih ljudi stručnih u tim oblastima. Čak su mediji u Hrvatskoj to što zapošljavamo shvatili kao znak naše snage, a ne kao nekakav problem - objasnio je Lučić.

Prvi čovek Telekoma odbacio je i ostale najnovije kritike koje upućuju mediji Junajted grupe.

- Sada kažu da je mnogo loše to što nam je profit u 2024. bio manji nego u 2023, kada smo prodali antenske stubove i time jednokratno povećali dobit. A kada smo prodavali stubove napadali su nas što to radimo i govorili da je to mnogo loše. Šta god da uradimo, ne valja im. A sve te prozivke na račun Telekoma dolaze od kompanije koju smo mi preuzeli u Srbiji, od direktnog konkurenta čiji smo telekomunikacioni biznis mi kupili i time pokazali ko je pobednik, a ko gubitnik, komercijalne utakmice. Pritom, punih godinu dana Junajted grupa je bezuspešno pokušavala da proda celokupan biznis i punih godinu dana JP Morgan, najveće ime u svetu finansija, nije uspevao da im nađe kupca. Uspeli su da prodaju biznis samo u Srbiji, kada smo mi i e&PPF izašli sa zajedničkom ponudom. Pritom, godinama unazad su iz Junajted grupe tvrdili da nikada neće dozvoliti Telekomu da ih kupi, da bi nam na kraju prodali sve što su mogli - poručio je Vladimir Lučić.

Poseban razlog za ponos u 2025. - Kupovinom biznisa Junajted grupe, a posebno TV Sportklub za ceo region, Telekom Srbija je uspeo da objedini sve sportske sadržaje na jednom mestu, na TV Arena Sport. Prvi put posle skoro 20 godina svi ljubitelji sporta u našoj zemlji imaju sve šta ih zanima na jednom mestu, bez obzira kod kojeg su operatera, i na to sam što se tiče 2025. posebno ponosan - izjavio je Vladimir Lučić sumirajući poslovnu godinu, pritom istakavši da će ovim potezom Telekomu ujedno da rastu prihodi, a da se smanjuju troškovi.

Snaga srpskog nacionalnog giganta u proteklih godinu dana potvrđena je i na druge načine.