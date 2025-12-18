Slušaj vest

Da život piše romane - odavno znamo. Ali put od muzičke scene "Granda" do zvanja doktora nauka i profesure na državnom univerzitetu u Njujorku zvuči gotovo neverovatno.

Upravo takvu biografiju ima dr Aleksandra Aja Selenić, nekada široj javnosti poznata kao Aja Dolar. Kada se govori o obrazovanju domaćih pevača, često se previđa činjenica da bi lista najobrazovanijih trebalo da počne upravo od nje ili da njeno ime bude u samom vrhu. Nakon sportske karijere, Aja je izgradila uspešno ime u muzici, a potom i respektabilnu akademsku karijeru u oblasti turizma.

Cenjena među kolegama

Dr Selenić je istraživač i profesori u oblasti hospitality i wine/terroir turizam. Doktorsku disertaciju završila je na Iowa State University, gde je stekla zvanje Ph.D. in Hospitality Management. Njeno naučno interesovanje usmereno je na multisenzorne turističke doživljaje, terroir, storytelling, place attachment i ponašanje posetilaca u vinskom turizmu.

Tokom doktorskih studija osvojila je više međunarodnih priznanja, među kojima Best Conceptual Paper Award na 7th International Hospitality & Tourism Conference u Maleziji, Best Poster Award na THE REPS Conference u Njujorku, priznanja za inovativna istraživanja vinskih parova i terroir turizma.

Njena naučna dostignuća uključuju razvoj Terroir Attribute Scale (TAS), kao i dve empirijske studije koje povezuju senzorne doživljaje, narativni transport, place attachment i psihološku dobrobit turista.

Ono što dr Aleksandru Aju Selenić dodatno izdvaja jeste činjenica da trenutno predaje na dve državne institucije u okviru City University of New York (CUNY) i to na LaGuardia Community College i New York City College of Technology (City Tech).

Aleksandra je postigla ogroman uspeh

Na ovim fakultetima drži nastavu iz predmeta Research Methods, kao i kurseve iz oblasti ugostiteljstva i turizma, uključujući customer service and sales, kao i hotel operations and lodging.

Pored toga, dr Selenić je autor brojnih naučnih radova u pripremi za A+ međunarodne časopise i aktivan učesnik globalnih akademskih konferencija, sa posebnim fokusom na unapređenje teorijske i praktične dimenzije wine i terroir turizma.

