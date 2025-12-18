Slušaj vest

Na Šibenskom groblju snimljen je bizaran video, na kojem se vidi kako nepoznati vozač upravlja BMW-om sa nemačkim registarskim tablicama i vozi kroz uske prolaze između grobnica, predviđene isključivo za kretanje pešaka.

Incident se dogodio pre dva dana, a snimak se vrlo brzo proširio društvenim mrežama, gde je izazvao lavinu reakcija zbog očiglednog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emotivno i simboličko značenje.

Groblje se tradicionalno doživljava kao mesto mira, tišine i pijeteta, zbog čega je ovakav prizor mnoge uznemirio.

Foto: Facebook/Čempresi Šibenik "Funeral company"

Na snimku se može videti kako se vozilo kreće između nadgrobnih spomenika, na izuzetno malom rastojanju od grobova, čime se dovodi u pitanje i bezbednost, ali i mogućnost oštećenja grobnica i prateće infrastrukture. Za sada nije poznato kako je automobil ušao u ovaj deo groblja niti sa kojom namerom.

Postupak izazvao lavinu komentara

Kompanija Čempres, koja upravlja grobljem, saopštila je da su tokom godina zabeležili razne neprimerene situacije, ali da ovaj slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim, upravo zbog načina na koji je narušen red i dostojanstvo prostora.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, a okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta tek treba da budu razjašnjene.

Ovaj potez izazvao je lavinu reakcija, a ispod objava na društvenim mrežama, nizali su se komentari "On je kreten", "Ovo je za doživotnu kaznu", " Ovakvi ljudi nemaju ni obraza, ni stida", "Ovako nešto nikada nismo videli"...

Kurir.rs