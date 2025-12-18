Slušaj vest

U petak, 19. decembra, pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Nikolu, jednu od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava u Srbiji.

Osim bogate trpeze i porodičnog okupljanja, za Nikoljdan se oduvek vezuju i brojna narodna verovanja – naročito ona koja se tiču vremena i zime koja sledi.

Prema starim predanjima, ako na Nikoljdan osvane sunčan i neuobičajeno topao dan, to se ne smatra dobrim znakom. Naprotiv, veruje se da takvo vreme najavljuje dugu i oštru zimu, kao i povratak mrazeva duboko u proleće.

Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

- Ako na Svetog Nikolu ogreje sunce i bude toplo, zima se neće lako predati. Narod kaže da tada mraz može da nas iznenadi čak i u aprilu, što nije dobro za voće i rane useve - objasnio je jednom prilikom Tomislav Milić (87) iz okoline Leskovca, koji decenijama prikuplja i čuva narodna verovanja.

A upravo takvo vreme je i najavljeno. Prema prognozi, Nikoljdan će biti sunčan, uz temperature koje će se u pojedinim krajevima približiti i 15 stepeni. Po narodnom tumačenju, to znači da bi nas pravi zimski udari mogli sačekati kasnije nego što očekujemo - pa čak i kada kalendarski uđe proleće.