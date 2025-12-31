Slušaj vest

Nekada prvi čovek Jugoslavije Josip Broz Tito u novogodišnjim noćima se provodio širom regiona. Voleo je dočeke u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, a najzapaženije proslave na kojima je bio počasni gost ili organizator bile su u jednom novosadskom hotelu.

O proslavi nove 1980. godine priča se i dan danas, a nju je proslavio baš u Novom Sadu. Govorilo se da je delovalo kao da je predosetio svoju smrt, koja je nastupila samo četiri meseca kasnije. Ipak, još dva dočeka kojima je prisustvovao bila su posebno primećena.

Proslava nove 1973. godine

Davne 1973. godine najpoznatiji jugoslovenski par, Tito i njegova supruga Jovanka Broz, je Novu godinu dočekao u Miločeru nedaleko od Budve.

Protokol je za ovakve svečanosti bio uvek organizovan do najsitnijih detalja. Unapred je planirana lista gostiju, raspored sedenja, nastupa i jelovnik. Proslave su bile svečane što pokazuju zanimljivi rekviziti poput kartonskih šešira i kapa, pa i kaubojskih šešira, meksičkih šešira, koje je Tito voleo da nosi.

Tito je voleo da za doček Nove godine okupi najbliže saradnike i uz probrano jelo i piće uživa u pesmi tada najvećih jugoslovenskih zvezda.

Pevali su brojni pevači iz cele Jugoslavije. Nada Topčagić, Sedmorica mladih, Leo Martin, Đorđe Marjanović, Usnija Redžepova, Predrag Živković Tozovac, Zdravko Čolić, Tereza Kesovija, Boris Dvornik, Zvonko Bogdan, Arsen Dedić, Gabi Novak i Olivera Katarina, bili su glavni zabavljači.

Tito je na proslavama Nove godine voleo da igra valcer, nazdravlja sa gostima, veseli se uz muziku i tamburice.

Tito je i kasnije, iz godine u godinu, organizovao svečane proslave za svoje najbliže saradnike, porodicu, prijatelje, a pored toga je posećivao i masovne javne događaje.

Doček nove 1977. godine

Noć između 31. decembra i 1. januara 1977. godine, u Hotelu "Park", maršal Tito je dočekao zajedno sa svojom suprugom Jovankom Broz.

Zvezda te večeri bio je i legendarni Miodrag Petrović Čkalja, koji je čitao šaljive čestitke upućene drugu Titu i drugim političarima. Naravno, ovakvo veče u Novom Sadu nije moglo da prođe bez tamburaša Janike Balaža i orkestra Jovana Adamova. Bili su tu i Mira Banjac, Boris Dvornik, Ivan Hajtl i Milka Stojanović.

Kada se već ušlo u 1977. godinu, Tito je podigao čašu "za sreću i blagostanje naših naroda i narodnosti i naše radničke klase". Nakon ponoći i plesa sa suprugom Jovankom, Tito je obišao vojnike u Domu JNA, a sutradan je otputovao za Karađorđevo.

Poslednja novogodišnja proslava maršala Tita

Za posednju noć u 1979. godini angažovani su i najveći umetnici kako glumački tako i muzički. Tito je posebno obožavao Miodraga-Miju Aleksića i Čkalju, a za muzički deo ovaj put bili su zaduženi Đorđe Marjanović, Tereza Kesovija, Arsen Dedić i Predrag Živković Tozovac.

Ni bolest Tita nije sprečavala da se pojavi na dočeku, a poslednji je organizovan ponovo u jednom novosadskom hotelu 1980. godine kada je bio najveselija osoba na slavlju.

Samo nekoliko meseci kasnije, Tito je preminuo 8. maja 1980. godine u Ljubljani.

Državni praznik od 1955.

U SFRJ Nova godina je proglašena državnim praznikom 1955. godine. Proslava Nove godine u vreme SFRJ bila je dobra prilika da se radnim ljudima i građanima skrene pažnja s proslave verskih praznika, koji su do uspostave SFRJ bili dominantan oblik slavljenja.