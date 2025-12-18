Slušaj vest

Odmah po dobijanju informacije da je sa tržišta Hrvatske povučena hrana za odojčad Aptamil AR1, hitno je izdat nalog da se sve što je još u prometu hitno povuče, i od kupaca i sa lagera uvoznika i distributera, kako bi se proverilo prisustvo bakterije koja je bila razlog povlačenja u Hrvatskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Reč je prisustvu bakterije Bacillus cereus, koja je bila razlog povlačenja u Hrvatskoj, ističe se u saopštenju.

Kako je navedeno, reč je o proizvodu od 400 gr, proizvođača Nutricia Export BV iz Holandije, za koji je rok upotrebe 17.05.2026. sa identifikacionim brojem 111444865.

Odeljenje granične sanitarne inspekcije Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja je sprovelo proveru da li je navedeni proizvod bio uvezen na tržište Republike Srbije.

Utvrđeno je da je navedeni proizvod nakon provere i analize odobrene u Zavodu za javno zdravlje Subotica uvezen 9. januara 2025. na tržište Republike Srbije, navode iz Ministarstva zdravlja.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) juče je objavila da je sa tržišta povukla hranu za bebe Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus.

Zašto je opasna bakterija Bacillus cereus?

Bacillus cereus može izazvati trovanje hranom, sa simptomima poput mučnine, povraćanja i dijareje. Za bebe je posebno opasna jer njihov imuni i probavni sistem još nisu dovoljno razvijeni, što može dovesti do težih probavnih problema i dehidratacije. Bakterija se najčešće širi kroz pogrešno skladištenu ili kontaminiranu hranu, a toplotna obrada ne uništava toksine koje je bakterija već proizvela. Zato je važno strogo poštovati rokove upotrebe i odmah povući sumnjive proizvode.

Evo šta je važno znati:

Trovanje hranom

Bacillus cereus proizvodi toksine koji mogu izazvati dijareju ili mučninu i povraćanje.

Simptomi obično počinju nako 6–15 sati (dijareja) ili 1–5 sati (povraćanje) od konzumacije zaražene hrane.

Posebna opasnost za bebe

Bebe imaju nezreo digestivni i imunološki sistem, pa bakterija može izazvati teže probavne probleme i dehidrataciju.

U retkim slučajevima može dovesti do ozbiljnijih infekcija ako bakterija uđe u krvotok, posebno kod prevremeno rođenih beba ili dece sa oslabljenim imunim sistemom.

Kako se širi