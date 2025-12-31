Kako stvari stoje, reč je o jednom od najstarijih običaja vezanih za ulazak u novu godinu. Ono što mi danas poznajemo pod terminom “novogodišnje odluke” zapravo je tradicija skoro dvostruko starija od hršćanstva, pa čak i od samog koncepta “dočeka Nove godine”.

Po nekim mišljenjima prvi koji su slavili Novu godinu bili su Kinezi. Drugi pak misle da su to bili stari Germani ili Rimljani. Najranije zabeležena novogodišnja proslava bila je pre 4.000 godina u Vavilonu, ali svetkovina je priređivana krajem marta tj. oko prolećne ravnodnevnice.

Svečanost poznata kao Akitu festival trajala je 12 dana, a Vavilonci su u ovom periodu davali obećanja da će živeti “po volji bogova” koji će im zauzvrat pomoći da im godina započne kako treba.

Tradicija Akitu festivala prenela se i u antički Rim s tim što se od 153. godine stare ere Rimljani nova godina dočekivala 1. januara. Proslave su organizovane u čast Janusa – boga novih početaka, a Rimljani su morali da donose moralne odluke i prinose žrtvu Janusu svake nove godine kako bi im on pomogao u ostvarivanju ovih odluka.