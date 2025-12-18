Slušaj vest

Finala takmičenja Najbolja tehnološka inovacija počinju 22. i 23. decembra u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu.

Takmičenje Najbolja tehnološka inovacija traje već mesec dana i timovi su ušli u finale, u ponedeljak je finalni dan za srednjoškolske i studentske timove, a u utorak je finale za stratap timove. Najbolji timovi će dobiti novčane nagrade za dalji razvoj svojih ideja.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je pokrovitelj takmičenja, a Naučno-tehnološki park u Beogradu sprovodi takmičenje. Prijavilo se 211 timova, što je skoro duplo veći broj nego prethodne godine.

Ukupni fond 9,2 miliona dinara

Nagradni fond za srednjoškolske inovacije iznosi 1.000.000 dinara i raspoređuje se na prvih 6 najboljih inovacija. Nagradni fond za kategoriju najboljih studentskih timova iznosi 1.200.000 dinara i raspoređuje se takođe na prvih 6 najboljih inovacija. Nnagradni fond za kategorije startapa iznosi 7 miliona dinara i raspoređuje se na prvih 11 najboljih inovacija.

Cilj takmičenja je da inspiriše i osnaži srednjoškolce, studente i startape u ranim fazama razvoja da svoje inovativne ideje pretvore u održiva rešenja. Takmičenje kombinuje finansijsku i ekspertsku podršku sa praktičnim znanjem, pružajući mladim inovatorima priliku da naprave ključan korak ka validaciji i izlasku na tržište.