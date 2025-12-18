Slušaj vest

Čekaonice u domovima zdravlja poslednjih dana su prepune pacijenata koji dolaze sa visokom temperaturom i preko 39, bolom u grlu, kostima, mišićima, a neki od njih imaju i stomačne tegobe. Lekari upozoravaju da je grip uzeo maha, da obara čitave porodice i da visoke temperature traju i po sedam dana!

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" tokom prve nedelje decembra registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu i to najviše kod dece do 14 godina. Što se tiče akutnih respiratornih infekcija u istom periodu je zabeleženo 13.517 slučajeva. 

Mnogi građani se se žale na pomenute simptome i na to što jedna skidaju temperaturu 40. Neki tvrde da su simptome imali i do 15 dana i da strahuju od širenja gripa zbog sezone slava i nadolazećih praznika. 

Bolnica
Raste broj obolelih od gripa Foto: Kurir TV

Jedan korisnik društvene mreže X napisao je da je cela porodica imala grip i da su "jedva preživeli".

- Temperatura 40, Brufen, paracetamol spuste do 38 i ništa, spavali, kljukali se vitaminima, nos pun, pluća se raspadaju. Posle devet dana smo mnogo bolje, ali i daje pun nos - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Temperatura divljačka, grlo i pluća se raspadaju. Drugar mi je u bolnici. 40 već sedam dana, spusti brufenom na 38 i to je to. Dva antibiotika promenio, otišlo na pluća pa su ga juče zadržali. 

Neki ovaj virus nazivaju i mutantom, ili "karakondžula virus".

Kako ljudi spuštaju temperaturu 

Inače u narodu su poznati lekovi protiv visoke temperature poput stavljanja kolutova krompira na čelo ili u čarape, kukuruzno brašno ili belanac na tabane, pa čak i tkanine natopljenje alkoholnim sirćetom, mazanje tela rakijom, dok poneko stavlja hartije ili maramice natopljene svinjskom mašću na grudi.

Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
Pacijenti kažu da simptomi traju i do dve nedelje Foto: Kurir/T.I., Shutterstock

Dr Biserka Obradović potvrdila je za Kurir da odrasli i deca sa pomenutim simptomima dolaze kod lekara, a ranije je pomenula da kod skidanja temperature roditelji ponekad mogu da koriste domaća sredstva, ali ne sva.

Alkohol ne koristite

- Ukoliko se desi da visoku temperaturu ne možemo da sustimo lekovima možemo praktikovati tuširanje mlakom vodom. Ukoliko je dete u pitanju u kadi postepeno pored tople možemo dodavati hladnu vodu. Bitno je da alkohol nikako ne smemo stavljati na čelo i obraze - naglasila je dr Obradović i dodala da obraze valja rashlađivati samo vodom, a razblaženu komovu rakiju na tkanini možemo staviti nekada, ali samo na stopala. Lekovi su svakako najefikasniji!

Simptomi gripa

  • temperatura preko 39
  • bol u grlu
  • curenje iz nosa
  • bol u kostima i mišićima
  • kašalj
Pacijenti u čekaonici doma zdravlja
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
Zgrada Instituta za javno zdravlje Srbije Batut
Devojka sedi na krevetu i duva nos