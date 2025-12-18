Slušaj vest

U vreme posnih slava i praznika, riba zauzima posebno mesto na trpezi. U čačanskom kraju se krsna slava Sveti Nikola ne može zamisliti bez dimljenog šarana.

Među brojnim načinima pripreme, dimljeni šaran se izdvaja kao pravi delikates, čiji ukus zavisi od strpljenja, tradicije i pažljivo vođenog postupka dimljenja.

Dimljeni šaran smatra se jednim od najcenjenijih ribljih specijaliteta tokom posta. Priprema počinje pažljivim čišćenjem i soljenjem ribe, nakon čega se kotleti ili polutke ubacuju u sušare ili dimne komore. Kilogram svežeg šarana košta od 600 do 750 dinara, dok cena dimljenog dostiže i do 3000 dinara.

Boban Golubović Foto: Kurir Televizija

- Postupak sušenja ribe započinje tako što se riba najpre pripremi i usoli, a zatim stoji u posebnoj prostoriji 48 sati, na kontrolisanoj temperaturi oko nule stepeni. Tako pripremljena, usoljena riba potom se prebacuje u atmos, gde se dimi. Najpre sledi postupak sušenja koji traje oko dva sata, a zatim proces dimljenja koji traje od tri do četiri sata - kaže Boban Golubović, šef proizvodnje Principal Čačak.

Jedna firma prodala čak 30 tona šarana

Iako ima bogatu mrežu reka i ribnjaka, Srbija je donedavno bila među zemljama sa najnižom potrošnjom ribe u Evropi. Sa dolaskom novih trendova došlo je i do promena u kulturi ishrane. Podaci pokazuju da je poslednjih godina riba sve više zastupljena u ishrani i van posta. Najviše se konzumira morska riba poput papaline i oslića, dok su od rečnih vrsta najtraženije pastrmka i smuđ. Šaran se najčešće kupuje u vreme posnih slava:

Marica Mladenović Foto: Kurir Televizija

- Pre dvadeset godina u Srbiji se konzumiralo oko tri i po kilograma ribe po glavi stanovnika, dok trenutno statistika pokazuje da je ta količina povećana na oko šest kilograma. I dalje je to niska potrošnja u poređenju sa zemljama sever Evrope, kao i sa Španijom ili Portugalom. S obzirom na to da je Srbija kontinentalna zemlja, rast ovog trenda ukazuje na povećanje svesti o zdravim prehrambenim navikama među stanovništvom - kaže Marica Mladenović, direktor nabavke Principal Čačak

Sve veće interesovanje građana za konzumaciju ribe potvrđuje i podatak da se u okolini Čačka nalaze dve velike firme koje ribom snabdevaju gotovo čitavu Srbiju. Samo jedna od njih je za Nikoljdan isporučila više od trideset tona svežeg šarana.

šaran Izvor: Kurir televizija

