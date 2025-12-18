FIRMA IZ ČAČKA ISPORUČILA ČAK 30 TONA ŠARANA ZA NIKOLJDAN! A kada čujete po kojoj ceni, šokiraćete se (VIDEO)
U vreme posnih slava i praznika, riba zauzima posebno mesto na trpezi. U čačanskom kraju se krsna slava Sveti Nikola ne može zamisliti bez dimljenog šarana.
Među brojnim načinima pripreme, dimljeni šaran se izdvaja kao pravi delikates, čiji ukus zavisi od strpljenja, tradicije i pažljivo vođenog postupka dimljenja.
Dimljeni šaran smatra se jednim od najcenjenijih ribljih specijaliteta tokom posta. Priprema počinje pažljivim čišćenjem i soljenjem ribe, nakon čega se kotleti ili polutke ubacuju u sušare ili dimne komore. Kilogram svežeg šarana košta od 600 do 750 dinara, dok cena dimljenog dostiže i do 3000 dinara.
- Postupak sušenja ribe započinje tako što se riba najpre pripremi i usoli, a zatim stoji u posebnoj prostoriji 48 sati, na kontrolisanoj temperaturi oko nule stepeni. Tako pripremljena, usoljena riba potom se prebacuje u atmos, gde se dimi. Najpre sledi postupak sušenja koji traje oko dva sata, a zatim proces dimljenja koji traje od tri do četiri sata - kaže Boban Golubović, šef proizvodnje Principal Čačak.
Jedna firma prodala čak 30 tona šarana
Iako ima bogatu mrežu reka i ribnjaka, Srbija je donedavno bila među zemljama sa najnižom potrošnjom ribe u Evropi. Sa dolaskom novih trendova došlo je i do promena u kulturi ishrane. Podaci pokazuju da je poslednjih godina riba sve više zastupljena u ishrani i van posta. Najviše se konzumira morska riba poput papaline i oslića, dok su od rečnih vrsta najtraženije pastrmka i smuđ. Šaran se najčešće kupuje u vreme posnih slava:
- Pre dvadeset godina u Srbiji se konzumiralo oko tri i po kilograma ribe po glavi stanovnika, dok trenutno statistika pokazuje da je ta količina povećana na oko šest kilograma. I dalje je to niska potrošnja u poređenju sa zemljama sever Evrope, kao i sa Španijom ili Portugalom. S obzirom na to da je Srbija kontinentalna zemlja, rast ovog trenda ukazuje na povećanje svesti o zdravim prehrambenim navikama među stanovništvom - kaže Marica Mladenović, direktor nabavke Principal Čačak
Sve veće interesovanje građana za konzumaciju ribe potvrđuje i podatak da se u okolini Čačka nalaze dve velike firme koje ribom snabdevaju gotovo čitavu Srbiju. Samo jedna od njih je za Nikoljdan isporučila više od trideset tona svežeg šarana.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs