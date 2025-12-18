Pokažite im da mogu da računaju na svoju Srbiju!

Samo što nismo zakoračili u ledenu zimu, nama je toplo, ali u jednoj kući u selu Božurnje živi majka sa tri sinčića kojima nije tako.

Samohrana majka Dragana iz sela Božurnja, nedaleko od Topole, sama brine o svom sinu Dimitriju, dečaku koji boluje od retkog sindroma i kome je svakodnevna nega izazov ispunjen strahovima i neizvesnošću.

Porodica je nedavno dobila kuću na konkursu države Srbije - lepu šansu za novi početak. Međutim, kuća još nije uslovna za život, pogotovo ne za predstojeću zimu.

Trenutno se greju na jednu staru peć, koja predstavlja ozbiljnu opasnost, jer Dimitrije zbog nestabilnosti često pada i može se ozbiljno povrediti ili opeći.

Zidovi su hladni, prostorije su pune vlage jer izolacija ne postoji, a sama Dragana se bori i sa činjenicom da bivši suprug ne plaća alimentaciju, ostavljajući je bez osnovne finansijske sigurnosti.

Dragana ne može da radi jer se sama stara o sinu koji boluje od retkog sindroma i njegovoj braći, a da muka bude veća ne znaju kako će pregurati ovu zimu.

Draganine suze kad je čula da će dobri ljudi pomoći da im kuća bude topla

Dragana je skoro svake godine pre zime, iznajmljivala stan u gradu i tamo prelazila sa decom kako bi oni bili u toplom i na sigurnom.

Sada kada imaju svoj krov nad glavom, potrebna im je naša pomoć kako bismo im obezbedili izolaciju i grejanje, a time i topliju i sigurniju budućnost za Dimitrija.

Zato je Fondacija Pokreni život rešila da učini sve da pomogne ovoj hrabroj majci, ali za to im je potrebno i malo naše pomoći.

Nekom sitnica, ovoj maloj porodici sve! Pokažite im da mogu da računaju na svoju Srbiju!

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život