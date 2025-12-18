Slušaj vest

Ovaj neverovatni čovek, koji je u humanitarne svrhe poklonio više od deset miliona evra, proslavio je svoj 101. rođendan kao simbol bezuslovnog rodoljublja i humanosti.

Od siročeta do uspešnog hotelijera

Njegov put do bogatstva bio je posut trnjem. Rođen u siromaštvu zaseoka Pope kod Jošaničke Banje, Milomir Glavčić je rano ostao bez roditelja. Kao dete je često bio "više gladan nego sit", a sreću je tražio u Beogradu gde ga je zatekao Drugi svetski rat.

Put ga je vodio preko Grčke i italijanskih logora do Kanade, gde je najpre radio najteže poslove u rudniku, da bi se kasnije ostvario kao uspešan hotelijer u gradu Nijagara Fols. Iako se od odlaska iz zemlje nikada nije vratio u Srbiju, svoje poreklo i narod nikada nije zaboravio.

Milomir je svojim donacijama trajno promenio izgled Kraljeva i okoline:

Izgradio je novi most na Ibru u Kraljevu koji ponosno nosi njegovo ime, a za čiju je izgradnju donirao više od dva miliona evra. Finansirao je nabavku magnetne rezonance, skenera i sanitetskih vozila za kraljevačku bolnicu. Podigao je novi dečji vrtić na Beranovcu i redovno pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu.

Foto: Kurir

Nakon razornog zemljotresa 2010. godine i poplava, donirao je stotine hiljada evra za obnovu kuća i nabavku bele tehnike sugrađanima.

Neverovatna briga o rođacima

Njegova darežljivost prema rođacima i meštanima rodnog sela Pope primer je kakav se danas retko sreće. Svake godine, u periodu od septembra do Božića, Milomir šalje novčanu pomoć, stariji rođaci dobijali su po 5.000 evra, a mlađima je upućeno po 4.000 evra.

Svako dete u porodici dobilo je po 2.500 evra.

"On zna kako je u Srbiji i kaže da mu je veliko zadovoljstvo što može da nam pomogne", reči su njegovog sestrića Radoja Glavčića.

Milomir Glavčić je svojim životom pokazao da se prava vrednost čoveka ne meri onim što je sakupio za sebe, već onim što je podelio sa drugima. Postao je uzor novim generacijama, dokazujući da se i iz najvećeg siromaštva može izroditi najveće dobročinstvo.