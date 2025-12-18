Slušaj vest

Stalni sudski veštak utvrdio je da nije autentičan - originalan audio snimak razgovora između generalnog direktora United Group-e Stana Milera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama, već da je montiran.

To je za Kurir otvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu čije Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije postupa po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija protiv NN lica i krivičnog prijavi United Group-e protiv NN u vezi sa eventualnim zloupotrebama ovog audio snimka.

U okviru predistražnog postupka, tužilaštvo je, kako nam je rečeno, pored ostalog, naložilo da se na okolnost autentičnosti obavi veštačenje audio snimka telefonskog razgovora koji je objavljen u pojedinim medijima, a koji su vodili Miler i Lučić.

Stalni sudski veštak za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa utvrdio je da audio snimak razgovora na engleskom jeziku između Milera i Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama nije autentičan, odnosno originalan.

- Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja - zaključeno je u mišljenju veštaka.

Ovaj zaključak izveden je, jer se, kako se navodi u mišljenju, na osnovu prezentovanog materijala i nalaza ne može utvrditi identitet i integritet predmetnog audio zapisa "ZAPISI", a ni sadržaj događaja, pa samim tim se ne može izvršiti ni pozitivna autentifikacija audio zapisa "ZAPISI", što nedvosmisleno ukazuje na to da ovaj audio zapis nije veran prikaz/snimak/zapis događaja odnosno ne predstavlja orginal.

Audio zapis "ZAPISI" predstavlja sadržaj multimedijalnog zapisa "N1-Original.mp4" kao i multimedijalnih zapisa sa internet adresa na Youtube kanalima.

Podsetimo, pojedini mediji pokušali su letos da zloupotrebe ovaj montirani snimak, objavivši ga u javnosti sa tvrdnjama da u razgovoru Lučić navodno kaže Mileru da je predsednik Srbije tražio da se smeni jedna od ključnih osoba kompanije United Media Aleksandra Subotić – pod čijom upravom rade mediji N1, Nova S, Danas, Radar, dok je Miler navodno Lučiću objasnio da pre smene Subotić mora prvo da oslabi kompaniju koju vodi.