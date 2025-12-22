Slušaj vest

U 21. veku, kada su znanje, obrazovanje i dostupnost prilika veći nego ikada, pitanje položaja žene i dalje ostaje jedno od ključnih društvenih tema. Koliko su žene danas zaista ravnopravne?

O društvenim očekivanjima, predrasudama i nevidljivim barijerama koje i dalje postoje govorile su magistar prava Nataša Kovačević Njezvanova i Jasmina Stijović, pesnik.

Nataša Kovačević Njezvanova Foto: Kurir Televizija

- Postoje očekivanja društva od žene kao žene, ali ja mislim da je lični uspeh individualna stvar. Jednoj ženi će ostvarenje biti da se ostvari kao majka, drugoj će biti prioritet karijera. Definisala bih sreću i slobodu mogućnošću da odaberem šta želim i da me to ispunjava, a ne da mi to nameću mišljenja javnog mnjenja, tetaka, strina i baba i ostalih srodnika, nego da mogu ono što želim, a da ne moram ono što ne želim - kaže Kovačević Njezvanova.

Njezanova dodaje da majke dečaka imaju važnu ulogu u stvaranju boljeg sveta za žene budućnosti, te ukoliko dete vidi da otac voli majku, poštuje je, ono će ispoljiti isto ponašanje jer deca najbolje uče po principu ogledala.

Jasmina Stijović Foto: Kurir Televizija

- Ako ja svaki dan kažem svom sinu da ne jede hamburger, a svaki dan me gleda da jedem hamburger, hoće li on jesti hamburger? Kada je primer dobar, neke stvari se ne moraju reći. Ako ja imam preference i interesovanja da se bavim režijom, ja ću biti kostimograf ili šminkerka, a uvek će muškarac pre imati priliku da bude na toj poziciji. Time se treba baviti - kaže Kovačević Njezvanova.

Kovačević Njezvanova dodaje da veruje da se vrednost žene i dalje meri po tome da li se udala i da li je rodila dete.

Njezvanova o položaju žene i osudi okoline: Poštenije je nemati dete, nego ga roditi za selo Izvor: Kurir televizija

- Čula sam neke komentare da kada žena napravi uspeh u karijeri, u medijima, kao lekar ili pravnik. Postoji neko ko ne želi da ima decu i to je poštenije nego da se dete rodi radi sela, pa da se zanemaruje - kaže ona.

Ona dodaje da su po njenom iskustvu žene najsurovije prema ženama.

"Da vidim ja tebe da se zaposliš u rudniku!"

Stijović je stava da je ovaj problem nastao jer su se žene borile da imaju pravo mišljenja, pa se obratila Kovačević Njezvanovoj:

- Da vidim ja tebe da se zaposliš u rudniku ili kao podvodni varilac, to se nikada neće desiti - kaže Stijović, dok se Kovačević Njezvanova nije složila, te rekla da kada govorimo o jednakostima moramo govoriti o jednakostima koje nisu uslovljene prirodnim predispozicijama.

Kovačević Njezvanova dodaje da je još jedan odraz stanja u društvu nedostatak pežorativnih izraza za muškarce u slučajevima gde oni postoje za žene, te za primer uzela izraze "pevaljka", "usedelica" i "raspuštenica", dok se na primer za muškarca koji se nije oženio kaže da je momak.

