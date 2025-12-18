Slušaj vest

Za puno ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava, a u cilju unapređenja demokratskih procesa u Srbiji, nacionalni saveti nacionalnih manjina, prilikom izbora kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), moraju biti lišeni svakog neprimerenog uticaja, s koje god strane da taj uticaj dolazi, istakao je poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, nakon obraćanja Romskog nacionalnog saveta povodom dešavanja u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina da samostalno odlučuju o pitanjima koja neposredno utiču na njihov položaj i institucionalno predstavljanje.

Takođe, dodaje se u saopštenju, nesporno je postojanje iskazane volje većine nacionalnih saveta nacionalnih manjina, te stoga očekujem da svi akteri ostave nacionalne savete nacionalnih manjina da sami odlučuju o svojim kandidatima, istakao je poverenik.

