Za puno ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava, a u cilju unapređenja demokratskih procesa u Srbiji, nacionalni saveti nacionalnih manjina, prilikom izbora kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), moraju biti lišeni svakog neprimerenog uticaja, s koje god strane da taj uticaj dolazi, istakao je poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, nakon obraćanja Romskog nacionalnog saveta povodom dešavanja u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina da samostalno odlučuju o pitanjima koja neposredno utiču na njihov položaj i institucionalno predstavljanje.