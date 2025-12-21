Porodica Memetović živi u veoma teškim uslovima, nemaju struje, a deca se kupaju u koritu

Šestoro dece do skora je živelo na ivici dostojanstva u oronuloj kući u naselju Šainovac u opštini Doljevac!

Njih osmoro - šest mališana i roditelji - živelo je u jednoj sobi bez struje, bez kupatila i bez sigurnosti.

Umesto kade - plastično korito! Umesto svetla - jedna sijalica na akumulator. Umesto bezbrižnog detinjstva - strah od gladi, hladnoće i poplava koje su im iznova odnosile i ono malo što su imali.

Za porodicu Memetović, bedni uslovi nisu bili prolazna nevolja, već svakodnevica.

A onda se dogodilo čudo. Ono tiho, ljudsko, koje ne dolazi preko noći, već se gradi dobrotom mnogih. Danas, umesto hladnih zidova i vlage, Memetovići ulaze u novi dom - kuću u kojoj se pale svetla, zatvaraju vrata i prvi put oseća sigurnost.

Nova kuća sagrađena je uz pomoć humanitarca Marka Nikolića, čovek koji je pokrenuo akciju i brojnih ljudi velikog srca:

- Danas smo uselili porodicu Memetović u novu kuću. Od večeras nema više hladnih noći, nema više straha od onoga što će sutra doneti. Postoje svetla koja se pale bez razmišljanja, postoje vrata koja se zatvaraju sa osećajem sigurnosti, postoje domovi koji dišu zajedno sa onima koji u njima žive. Ovo nije pobeda jednog čoveka. Ovo je pobeda dobrote... - napisao je Marko Nikolić na društvenim mrežama i poželeo mališanima da u ovom domu sanjaju snove i da imaju velike osmehe.

Podsetimo, porodica Memetović je živela u jako teškim uslovima. Majka i otac ne rade, žive od socijalne pomoći, a njihova deca Milica (13), Milan (11), Stefana (9), Nikolina (7), Marko (5) i bebica Aleksandar star mesec dana, imali su samo skromne želje.

"Ja bih najviše volela da imam čime da operem svoje zube!", bile su reči devojčice Stefane koje su parale srce.

Pogledajte u kakvim su uslovima živeli ranije.

Ulazna vrata su zatvarali koritom, odvaljena su, pa se tako snalaze. U tom istom koritu su se i kupali.