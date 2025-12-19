Slušaj vest

Veoručiteljka Andrea Kereš ističe da prava suština slave nije u bogatoj trpezi ili običaju osvećenja kolača, već u zajedničkom slavlju Hrista kroz liturgiju i pričešće, upozoravajući da odlaskom iz crkve odmah nakon osvećenja kolača gubimo smisao slave i njen duhovni značaj.

Veroučiteljka je podsetila da se na dan slave prvo ide u crkvu, kao i da svečari donose kolač, žito i vino.

- Sveštenik zaseca kolač u obliku krsta, preliva ga vinom koja simbolizuje Hristovu krv, a sam kolač simbolizuje Hrista. Onda okrećemo kolač i na kraju prelama svako svoju deo. Ljubimo kolač, sveštenik izgovara: "Hristos je među nama", a mi odgovaramo: "Jeste i biće" - navela je ona.

Dodala je da nema ništa lepše nego kada tog jutra cela porodica dođe i kada svi zajedno učestvuju u molitvi i okreću kolač.

whatsapp-image-20210506-at-4.51.08-pm-2.jpg
Kolač simbolizuje Hrista Foto: Kurir

- Mnogi tog dana dođu samo da osvete kolač i onda požure kući da čekaju goste, međutim na taj način se smisao slave gubi. Mi slavljenjem slave izražavamo poštovanje prema tom svetitelju koji je ceo svoj život posvetio Hristu i na taj način kroz njegov lik i delo slavimo samog Hrista. Hristos se ne slavi samo kroz bogatu trpezu i dobro raspoloženje koje ćemo podeliti sa gostima. Hristos se prvenstveno slavi na liturgiji kroz pričešće i samo onda kada slavu započnemo liturgijom moći ćemo da podelimo ono istinsko slavlje i istinsku blagodat i sa našim gostima. Sem ako povod naše slave nije Hristos, nego samo dobro društvo, jelo i piće. - rekla je veroučiteljka i dodala:

- U tom slučaju slava gubi svaki smisao, a mi postajemo licemeri onog momenta kada izgovorimo "Jeste i biće" i izađemo iz crkve pre početka liturgije. Jer ako već kažemo da je Hristos među nama i da će biti, kada će biti? Ako ne na liturgiji.

Kereš je dodala da za veće slave svake godine prisustvuje tužnom prizoru gde stotine ljudi prođe kroz crkvu, osvete kolač i odu.

- Dakle ovde se ne radi o ateistima koje Bog ne zanima, ovde se radi o ljudima koji su kršteni, slave slavu, a ne shvataju ili ne znaju važnost liturgije. I za sve one koji će požuriti da u komentarima napišu kako “ne treba da osuđujemo”. Ovaj video nema za cilj da bilo koga osudi, niti ulazim u razloge zbog kojih na liturgiji ne ostaju, to je između njih i Boga. Ovaj video ima za cilj da neke možda probudi i pozove na razmišljanje. Jer ako biramo da slavimo svetitelje koji su svoj život dali za Hrista, gde je Hristos u našem životu? - upitala je.

Ne propustiteDruštvoSveštenik Branislav zagrmeo zbog dvostrukog greha koji Srbi čine na Svetog Nikolu! Nisu ni svesni šta rade, a ne valja se
Sveštenik drži slavski kolač, žito sa svećom, krst, slava
Društvo"Ko Nikoljdan slavi mrsno bolje da ne slavi" Mnogi Srbi greše pa pored ribe stave pečenje, ovo se nikako ne sme
Sveti Nikola i posna trpeza
DruštvoJedan poklon nikako ne treba da nosite domaćinima koji slave Svetog Nikolu! Ima jaku simboliku, a mnogi se ogreše
slava slavska trpeza pare novac pokloni cene
SRBI NA KIMHRAM SVETOG CARA UROŠA U UROŠEVCU: Pred velikim brojem vernika i rezanjem slavskog kolača obeležena hramovna slava (VIDEO)
Screenshot 2025-12-15 140235.jpg

Kada se slavi slava u kafani vlasnici rade neverovatnu stvar sa ikonama  Izvor: kurir televizija