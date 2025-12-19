Slušaj vest

Veoručiteljka Andrea Kereš ističe da prava suština slave nije u bogatoj trpezi ili običaju osvećenja kolača, već u zajedničkom slavlju Hrista kroz liturgiju i pričešće, upozoravajući da odlaskom iz crkve odmah nakon osvećenja kolača gubimo smisao slave i njen duhovni značaj.

Veroučiteljka je podsetila da se na dan slave prvo ide u crkvu, kao i da svečari donose kolač, žito i vino.

- Sveštenik zaseca kolač u obliku krsta, preliva ga vinom koja simbolizuje Hristovu krv, a sam kolač simbolizuje Hrista. Onda okrećemo kolač i na kraju prelama svako svoju deo. Ljubimo kolač, sveštenik izgovara: "Hristos je među nama", a mi odgovaramo: "Jeste i biće" - navela je ona.

Dodala je da nema ništa lepše nego kada tog jutra cela porodica dođe i kada svi zajedno učestvuju u molitvi i okreću kolač.

Kolač simbolizuje Hrista Foto: Kurir

- Mnogi tog dana dođu samo da osvete kolač i onda požure kući da čekaju goste, međutim na taj način se smisao slave gubi. Mi slavljenjem slave izražavamo poštovanje prema tom svetitelju koji je ceo svoj život posvetio Hristu i na taj način kroz njegov lik i delo slavimo samog Hrista. Hristos se ne slavi samo kroz bogatu trpezu i dobro raspoloženje koje ćemo podeliti sa gostima. Hristos se prvenstveno slavi na liturgiji kroz pričešće i samo onda kada slavu započnemo liturgijom moći ćemo da podelimo ono istinsko slavlje i istinsku blagodat i sa našim gostima. Sem ako povod naše slave nije Hristos, nego samo dobro društvo, jelo i piće. - rekla je veroučiteljka i dodala:

- U tom slučaju slava gubi svaki smisao, a mi postajemo licemeri onog momenta kada izgovorimo "Jeste i biće" i izađemo iz crkve pre početka liturgije. Jer ako već kažemo da je Hristos među nama i da će biti, kada će biti? Ako ne na liturgiji.

Kereš je dodala da za veće slave svake godine prisustvuje tužnom prizoru gde stotine ljudi prođe kroz crkvu, osvete kolač i odu.

- Dakle ovde se ne radi o ateistima koje Bog ne zanima, ovde se radi o ljudima koji su kršteni, slave slavu, a ne shvataju ili ne znaju važnost liturgije. I za sve one koji će požuriti da u komentarima napišu kako “ne treba da osuđujemo”. Ovaj video nema za cilj da bilo koga osudi, niti ulazim u razloge zbog kojih na liturgiji ne ostaju, to je između njih i Boga. Ovaj video ima za cilj da neke možda probudi i pozove na razmišljanje. Jer ako biramo da slavimo svetitelje koji su svoj život dali za Hrista, gde je Hristos u našem životu? - upitala je.