Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i polaznika 3. Kursa za podoficire kandidata iz građanstva generacije „Decembar 2025“, u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu.

U ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ministar Gašić je vojnicima i polaznicima čestitao položenu zakletvu i izrazio je zadovoljstvo jer prisustvuje tom svečanom i uzvišenom činu kao jednom od najznačajnijih trenutaka u životu svakog vojnika, a koji u našem narodu ima dugu tradiciju i posebno značenje.

- Polaganjem zakletve vojnik se otadžbini zaklinje na vernost svojom čašću, dajući reč kao jemstvo moralnosti, odgovornosti i vojničke istrajnosti. Onaj koji je spreman da brani Srbiju, svoje sugrađane i najviše vrednosti našeg društva zaslužuje posebno poštovanje - naglasio je ministar Gašić.

Obraćajući se vojnicima, ministar odbrane je poručio da je naš narod ponosan i častan, a kroz bogatu istoriju nije vodio osvajačke ratove, već su generacije bile primorane da brane svoje pravo na opstanak, korene, veru, slobodu, dostojanstvo i vernost otadžbini, kao i da su te vrednosti branjene i sačuvane uz velike žrtve.

Ministar Gašić na polaganju zakletve vojnika i polaznika kursa za podoficire

- Dragi vojnici i polaznici kursa, polaganjem zakletve postajete deo štita svoje otadžbine u koji su uprte oči celokupnog našeg naroda. Želim vam mnogo uspeha, snage i istrajnosti u daljoj obuci i časnoj službi Srbiji. Kroz svakodnevni život i rad u jedinici sazrevaćete kao ljudi i kao vojnici, postajući deo jedinstvenog stroja u kojem se neguju drugarstvo i timski rad, a za koji su disciplina i poštovanje časti i ugleda Vojske Srbije temeljne vrednosti - rekao je ministar odbrane.

On je tom prilikom istakao i da su njihove starešine - dobri i časni ljudi, do kraja posvećeni svojoj profesiji i pozivu te da će ih tokom perioda obuke osposobiti za sve potrebne zadatke i da od njih marljivo i vredno uče, upijajući savete kao najveću dragocenost.

- Budući podoficiri, odabrali ste profesiju koja u našem narodu uživa veliki ugled i poverenje. Put do prvog podoficirskog čina nije lak - to je put rada, odricanja i istrajnosti. Neka vas na tom putu nadahnjuju i slavna dela srpske vojske i velike ličnosti naše istorije, ali i reči vojničke zakletve koju ste upravo dali. Vojnici, verujem da će među vama biti i mnogo onih koji će se, nakon odsluženja vojnog roka, opredeliti za profesionalnu vojnu službu i ostati deo ovog stroja - naglasio je ministar odbrane.

Ministar Gašić je, takođe, istakao da je briga o svim pripadnicima uvek jedan od prioriteta rada u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i da je upravo iz tog razloga nedavno usvojen predlog izmene Zakona o vojsci, kao i da je na taj način značajno unapređen položaj profesionalnih pripadnika, a posebno profesionalnih vojnika.

- Izmene Zakona omogućavaju da radni odnos zasnuju na neodređeno vreme, i da zdravlje Bože, ostvare svoje pravo na penziju u Vojsci Srbije. Verujemo da smo na taj način značajno poboljšali njihov status i omogućili dodatnu sigurnost za njih i njihove porodice - rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se roditeljima i rodbini svih koji su položili zakletvu, ministar Gašić je naglasio da ovo nije samo dan ponosa za te mlade ljude već i njihov dan.

- Vi ste ih učili vrednostima, disciplini, poštovanju i ljubavi prema otadžbini. Nastojali ste da postanu odgovorni, hrabri i čestiti ljudi. Ovo je vaša potvrda da ste uspeli u njihovom odrastanju i vaspitanju. Danas, stojeći u vojničkom stroju, vaša deca vam vraćaju zahvalnost za sve što ste učinili da izrastu u zaštitnike slobode Republike Srbije – istakao je ministar Gašić.

Ministar odbrane je vojnicima i polaznicima kursa za podoficire poručio da im reči vojničke zakletve uvek budu na umu i u srcima, sa željom da se vrhunski osposobe i da im prvi vojnički dani ostanu u lepom sećanju.

Polaganju zakletve prisustvovali su komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Goran Đukić, njegovo preosveštenstvo episkop valjevski Isihije, predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, privrednih društava, udruženja, kao i brojna rodbina i prijatelji.

Komandant današnje svečanosti bio je komandant Drugog centra za obuku u Valjevu pukovnik Nikola Fatić.

Bogdan Veselinović iz Arilja na dobrovoljno služenje vojnog roka prijavio se jer je odmalena viđao vojsku i uniformu, pa je, kada je odrastao poželeo da odsluži vojni rok.

- Veoma sam ponosan prvo na sebe što sam se odlučio za ovakav potez u životu i velika je čast nositi ovu uniformu – rekao je Veselinović i dodao da je završio srednju muzičku školu, instrument saksofon, i želja mu je da se zaposli u orkestru Garde Vojske Srbije.

Dragana Milunović iz Čačka je na dobrovoljnom služenju vojnog roka i ponosno je rekla da je ljubav prema vojsci porodična tradicija koja se prenosi sa kolena na koleno.

- Od mojih članova porodice u vojsci su dve starije sestre i dva zeta. Ponosno i časno nosimo uniformu Vojske Srbije. Planiram da nastavim da radim u vojsci i išla bih na dalje obučavanje, na Kurs za podoficira - rekla je Dragana Milunović i dodala da joj je želja da postane pripadnik elitne 72. brigade za specijalne operacije.

Voja Đorđević iz Prokuplja na dobrovoljno služenje vojnog roka prijavio se jer je još od malena želeo da postane pripadnik Vojske Srbije.

- Čast mi je da nosim uniformu Vojske Srbije jer to je tradicija srpskog naroda od davnina. Zato i ja danas ovde polažem zakletvu. Plan mi je da se zaposlim u vojsci, upoznat sam sa Zakonom o vojsci i smatram da donosi benefite, sigurnost i stalno zaposlenje – rekao je Voja Đorđević.