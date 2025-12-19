Slušaj vest

Planiranje letovanja u Grčkoj često počinje pretragom smeštaja na internetu - preko oglasa, Fejsbuk grupa, Instagram profila i drugih neproverenih ili lažnih profila. Nažalost, poslednjih nekoliko godina sve je više onih koji pokušavaju da iskoriste nepažnju i želju ljudi da pronađu što povoljniji aranžman.

Prevara sa lažnim oglasima za smeštaj nije nova stvar, ali postaje sve sofisticiranija. Zato je važno da znate kako da prepoznate potencijalnu prevaru i zaštitite sebe i svoj novac.

1. Ne verujte slepo oglasima u grupama i na društvenim mrežama

Fejsbuk i slične mreže pune su grupa u kojima se nudi smeštaj u Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj... Mnogi oglasi su legitimni, ali neki nažalost nisu. Profili koji stoje iza njih često nemaju nikakve recenzije, nedavno su otvoreni, a slike su preuzete sa interneta.

Zapamtite: činjenica da je neko u istoj grupi kao vi ne znači da je pouzdan.

2. Kako prepoznati lažan profil?

Evo nekoliko znakova koji ukazuju da možda imate posla sa prevarantom:

  • Profil je novijeg datuma, napravljen pre nekoliko meseci ili čak nedelja.
  • Nema stvarnih fotografija korisnika, niti ličnih objava – sve je usmereno samo na oglašavanje smeštaja.
  • Nema ili ima vrlo malo prijatelja, često bez zajedničkih.
  • Oglasi su puni gramatičkih grešaka ili koriste generičke izraze bez mnogo detalja.
  • Fotografije smeštaja deluju „predobro da bi bile istinite“, često su profesionalne, a zapravo preuzete sa Booking.com-a ili sajtova agencija.

3. Šta tražiti kao dokaz da je smeštaj stvaran?

Pre nego što bilo kome uplatite novac, zatražite sledeće:

  • Više fotografija apartmana – iz različitih uglova, uključujući ulaz, dvorište, pogled s terase i slično. Idealno bi bilo da slike ne deluju kao da su skinute sa interneta.
  • Preciznu lokaciju (Gugl maps link) – mnogi prevaranti izbegavaju da pošalju tačnu lokaciju. Kada je dobijete, proverite na mapi da li tu zaista postoji objekat koji odgovara opisu.
  • Ime i prezime vlasnika smeštaja – uz to možete zatražiti i:
  • link do njihovog profila ili oglasa ako tvrde da su i na drugim platformama,
  • Recenzije – tražite da vam pošalju gde ljudi ostavljaju komentare i utiske. Ako toga nema – to je već sumnjivo.
  • Telefonski razgovor – insistirajte da se čujete uživo. Većina prevaranata izbegava razgovore.
4. Budite oprezni sa uplatama

Nikada ne uplaćujte depozit za letovanje ako niste sigurni s kim komunicirate. Prevaranti često koriste lične račune trećih osoba iz inostranstva (najčešće iz Istočne Evrope, Španije, Italije).

Ako već uplaćujete, insistirajte da to bude na ime vlasnika objekta, a ne „na tetku, sestru, prijatelja“.

5. Koristite proverene sajtove za rezervacije

Umesto da rizikujete, uvek je pametnije rezervisati smeštaj preko proverenih sajtova i platformi koje imaju dugogodišnju reputaciju i transparente recenzije smeštaja, kao i mogućnost direktnog kontakta sa vlasnicima. Takvi sajtovi, među kojima je i naš, često i proveravaju smeštaje pre nego što ih objave.

Ako rezervišete putem emaila – sačuvajte svu prepisku i uvek tražite podatke vlasnika.

6. Najčešće taktike prevaranata

Nude „last minute popuste“ i traže hitnu uplatu, jer „ima još samo jedan slobodan termin“.

Obećavaju luksuz po nerealno niskim cenama – 7 noćenja za 150 evra usred sezone uz pogled na more? To ne postoji.

Međutim, u poslednje vreme kako bi umanjili šanse za sumnju u njihovu ponudu, prevaranti nude i smeštaj sa realnim cenama.

Šta da uradite ako ste prevareni prilikom rezervacije smeštaja

Ako sumnjate da ste prevareni ili ste već uplatili novac za smeštaj koji ne postoji, ne odustajte – postoje koraci koje možete preduzeti kako biste pokušali da povratite novac i sprečili dalje prevare.

1. Odmah kontaktirajte banku ili aplikaciju preko koje ste izvršili uplatu

Ako ste uplatili preko Revolut-a, bankovnog transfera ili kartice, odmah kontaktirajte podršku i objasnite situaciju. Navedite sve detalje: datum, iznos, ime primaoca i razlog sumnje.
U nekim slučajevima, moguće je zaustaviti ili poništiti transakciju ako reagujete na vreme.

2. Sačuvajte kompletnu prepisku

Sačuvajte sve poruke, e-mailove, fotografije, uplatnice i snimke ekrana koje ste razmenili sa osobom koja vas je prevarila.
To može biti ključni dokaz ako pokrećete prijavu ili pokušavate da vratite novac.

3. Prijavite prevaru nadležnim organima

U Srbiji, možete prijaviti internet prevaru policiji ili Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Ako je uplata išla preko strane platforme (npr. Revolut), možete prijaviti i njima, ali i MUP-u.
U Grčkoj, ako ste već u toj zemlji, možete podneti prijavu lokalnoj policiji“.

4. Pišite administratorima FB grupe preko koje ste pronašli oglas

Ako ste oglas našli na Facebook grupi ili stranici – obavestite administratore.

5. Pomozite drugima – prijavite prevarante

Ako znate nekoga ko je bio žrtva slične prevare – pišite nam. Na taj način možemo obavestiti i upozoriti druge korisnike. Zajedničkim delovanjem možemo značajno smanjiti broj prevarenih turista.

