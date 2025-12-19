Slušaj vest

Planiranje letovanja u Grčkoj često počinje pretragom smeštaja na internetu - preko oglasa, Fejsbuk grupa, Instagram profila i drugih neproverenih ili lažnih profila. Nažalost, poslednjih nekoliko godina sve je više onih koji pokušavaju da iskoriste nepažnju i želju ljudi da pronađu što povoljniji aranžman.

Prevara sa lažnim oglasima za smeštaj nije nova stvar, ali postaje sve sofisticiranija. Zato je važno da znate kako da prepoznate potencijalnu prevaru i zaštitite sebe i svoj novac.

1. Ne verujte slepo oglasima u grupama i na društvenim mrežama

Fejsbuk i slične mreže pune su grupa u kojima se nudi smeštaj u Grčkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj... Mnogi oglasi su legitimni, ali neki nažalost nisu. Profili koji stoje iza njih često nemaju nikakve recenzije, nedavno su otvoreni, a slike su preuzete sa interneta.

Zapamtite: činjenica da je neko u istoj grupi kao vi ne znači da je pouzdan.

Sve je više lažnih ponuda za smeštaj na moru Foto: Shutterstock

2. Kako prepoznati lažan profil?

Evo nekoliko znakova koji ukazuju da možda imate posla sa prevarantom:

Profil je novijeg datuma, napravljen pre nekoliko meseci ili čak nedelja.

Nema stvarnih fotografija korisnika, niti ličnih objava – sve je usmereno samo na oglašavanje smeštaja.

Nema ili ima vrlo malo prijatelja, često bez zajedničkih.

Oglasi su puni gramatičkih grešaka ili koriste generičke izraze bez mnogo detalja.

Fotografije smeštaja deluju „predobro da bi bile istinite“, često su profesionalne, a zapravo preuzete sa Booking.com-a ili sajtova agencija. 3. Šta tražiti kao dokaz da je smeštaj stvaran?

Pre nego što bilo kome uplatite novac, zatražite sledeće:

Više fotografija apartmana – iz različitih uglova, uključujući ulaz, dvorište, pogled s terase i slično. Idealno bi bilo da slike ne deluju kao da su skinute sa interneta.

Preciznu lokaciju (Gugl maps link) – mnogi prevaranti izbegavaju da pošalju tačnu lokaciju. Kada je dobijete, proverite na mapi da li tu zaista postoji objekat koji odgovara opisu.

Ime i prezime vlasnika smeštaja – uz to možete zatražiti i:

link do njihovog profila ili oglasa ako tvrde da su i na drugim platformama,

Recenzije – tražite da vam pošalju gde ljudi ostavljaju komentare i utiske. Ako toga nema – to je već sumnjivo.

Telefonski razgovor – insistirajte da se čujete uživo. Većina prevaranata izbegava razgovore.

Lako možete proveriti da li je ponuda za smeštaj prevara Foto: Shutterstock

4. Budite oprezni sa uplatama

Nikada ne uplaćujte depozit za letovanje ako niste sigurni s kim komunicirate. Prevaranti često koriste lične račune trećih osoba iz inostranstva (najčešće iz Istočne Evrope, Španije, Italije).

Ako već uplaćujete, insistirajte da to bude na ime vlasnika objekta, a ne „na tetku, sestru, prijatelja“.

5. Koristite proverene sajtove za rezervacije

Umesto da rizikujete, uvek je pametnije rezervisati smeštaj preko proverenih sajtova i platformi koje imaju dugogodišnju reputaciju i transparente recenzije smeštaja, kao i mogućnost direktnog kontakta sa vlasnicima. Takvi sajtovi, među kojima je i naš, često i proveravaju smeštaje pre nego što ih objave.

Ako rezervišete putem emaila – sačuvajte svu prepisku i uvek tražite podatke vlasnika.

6. Najčešće taktike prevaranata

Nude „last minute popuste“ i traže hitnu uplatu, jer „ima još samo jedan slobodan termin“.

Obećavaju luksuz po nerealno niskim cenama – 7 noćenja za 150 evra usred sezone uz pogled na more? To ne postoji.

Međutim, u poslednje vreme kako bi umanjili šanse za sumnju u njihovu ponudu, prevaranti nude i smeštaj sa realnim cenama.

Šta da uradite ako ste prevareni prilikom rezervacije smeštaja

Ako sumnjate da ste prevareni ili ste već uplatili novac za smeštaj koji ne postoji, ne odustajte – postoje koraci koje možete preduzeti kako biste pokušali da povratite novac i sprečili dalje prevare.

Prijavite prevarante Foto: Shutterstock

1. Odmah kontaktirajte banku ili aplikaciju preko koje ste izvršili uplatu

Ako ste uplatili preko Revolut-a, bankovnog transfera ili kartice, odmah kontaktirajte podršku i objasnite situaciju. Navedite sve detalje: datum, iznos, ime primaoca i razlog sumnje.

U nekim slučajevima, moguće je zaustaviti ili poništiti transakciju ako reagujete na vreme.

2. Sačuvajte kompletnu prepisku

Sačuvajte sve poruke, e-mailove, fotografije, uplatnice i snimke ekrana koje ste razmenili sa osobom koja vas je prevarila.

To može biti ključni dokaz ako pokrećete prijavu ili pokušavate da vratite novac.

3. Prijavite prevaru nadležnim organima

U Srbiji, možete prijaviti internet prevaru policiji ili Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Ako je uplata išla preko strane platforme (npr. Revolut), možete prijaviti i njima, ali i MUP-u.

U Grčkoj, ako ste već u toj zemlji, možete podneti prijavu lokalnoj policiji“.

4. Pišite administratorima FB grupe preko koje ste pronašli oglas

Ako ste oglas našli na Facebook grupi ili stranici – obavestite administratore.

5. Pomozite drugima – prijavite prevarante