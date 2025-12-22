Skočili su u Drinu, samo su im se glave videle, a puške su držali iznad vode da ne pokvase: Grudi našeg heroja krasilo je 17 odlikovanja, priča o njemu je film!
Zamislite ratnike čije je grudi krasilo 17 odlikovanja?! To je bio Todor Marinković, čovek koji u svakoj bici bio prvi, u svakom jurišu najhrabriji.
U jednoj je najtežih borbi sa svojom desetinom, pokušao je da zaobiđe neprijatelja, ali u tom trenutku opkoljeni su. Predaja nije bila opcija.
"Nisam hteo da položim junačko srpsko oružje", pričao je kasnije Todor.
I tada su, gotovo neprimećeni - skočili u hladnu Drinu.
Čitavu noć ostali su u vodi, samo su im se glave videle na površini, a puške su držali iznad vode da ih ne pokvase. Kao u nekom holivudskom filmu.
Sutradan, tako iznemogli, izašli su na obalu i naleteli na nemačku izvidnicu. Opkolili su ih i u borbi, prsa od prsa, svi prijatelji su izginuli.
Za taj podvig, Todor Marinković je odlikovan srebrnom Obilićevom medaljom. I tako, iz bitke u bitku, od Drine do Soluna, ovaj heroj je osvajao najopasnije položaje i najviše odlikovanje.
Posle rata, država mu je dala sedam hektara zemlje na Kosovu, gde se on preselio, a narod mu je, nažalost, dao večni zaborav, navodi se u snimku koji je objavljen na Tik Tok nalogu "tragomistorije".