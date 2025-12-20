VODIČ KROZ STOMAČNI VIRUS! Ovo je sve što treba da znate kako bi savladali bolest, jedna stvar je najbitnija kako biste što pre ozdravili
Mučnina, slabost, dijareja, sve su to simptomi koji uz povišenu temperaturu znače da ste se verovatno zarazili stomačnim virusom.
Pretpraznične gužve i okupljanja, kolektivi, pogodno su tlo za širenje takvih virusa, pa je poželjno na pojavu prvih simptoma ostati kod kuće. A lekari savetuju mirovanje, sve dok ne prođu tegobe.
Doktor Marica Đukić Stekić kaže da stomačni virusi jesu prisutni u ovom periodu godine:
- Stomačni virus najčešće izazivaju Norovirus, Rotavirus i Adenovirus. Bolest počinje naglo, nakon kratke inkubacije od 24 do 48 sati - kaže Đukić Stekić.
Simptomi
Simptomi uključuju mučninu, povraćanje, dijareja, bol u stomaku u vidu grčeva, nekada povišena telesna temperatura i malaksalost.
- Teže kliničke slike su retke, jave se simptomi dehidratacije kod gubitka veće količine tečnosti i elektrolita. To su osetljive kategorije, mala deca i stariji ljudi. Bolest traje kratko, od jednog do tri dana. Leči se simptomatski. Najbitnije je da se pije voda, čajevi, lakša ishrana, bareni krompir i šargarepa, kao i dvopek.
Đukić Stekić dodaje da se pri temperaturi uzimaju adekvatni lekovi, a probiotici mogu skratiti tok bolesti jer regenerišu crevni probiot i poboljšavaju imunitet.
- Najbolja prevencija je često pranje ruku vodom i sapunom, temeljno, pre jela, pre pripreme obroka i posle upotrebe toaleta. Potrebno je često dezinfikovati radne površine i predmete opšte upotrebe, kvake i dečije igračke. Pacijenti koji imaju tegobe treba da ostanu kod kuće par dana - dodaje ona.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs