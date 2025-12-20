Slušaj vest

Mučnina, slabost, dijareja, sve su to simptomi koji uz povišenu temperaturu znače da ste se verovatno zarazili stomačnim virusom.
Pretpraznične gužve i okupljanja, kolektivi, pogodno su tlo za širenje takvih virusa, pa je poželjno na pojavu prvih simptoma ostati kod kuće. A lekari savetuju mirovanje, sve dok ne prođu tegobe.

Doktor Marica Đukić Stekić kaže da stomačni virusi jesu prisutni u ovom periodu godine:

- Stomačni virus najčešće izazivaju Norovirus, Rotavirus i Adenovirus. Bolest počinje naglo, nakon kratke inkubacije od 24 do 48 sati - kaže Đukić Stekić.

Simptomi

Simptomi uključuju mučninu, povraćanje, dijareja, bol u stomaku u vidu grčeva, nekada povišena telesna temperatura i malaksalost.

- Teže kliničke slike su retke, jave se simptomi dehidratacije kod gubitka veće količine tečnosti i elektrolita. To su osetljive kategorije, mala deca i stariji ljudi. Bolest traje kratko, od jednog do tri dana. Leči se simptomatski. Najbitnije je da se pije voda, čajevi, lakša ishrana, bareni krompir i šargarepa, kao i dvopek

Đukić Stekić dodaje da se pri temperaturi uzimaju adekvatni lekovi, a probiotici mogu skratiti tok bolesti jer regenerišu crevni probiot i poboljšavaju imunitet. 

- Najbolja prevencija je često pranje ruku vodom i sapunom, temeljno, pre jela, pre pripreme obroka i posle upotrebe toaleta. Potrebno je često dezinfikovati radne površine i predmete opšte upotrebe, kvake i dečije igračke. Pacijenti koji imaju tegobe treba da ostanu kod kuće par dana - dodaje ona.

