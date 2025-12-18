Kada je predsednik Aleksandar Vučić doneo odluku da Srbija ne prisustvuje samitu EU i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu, rekao je i da će to izazvati opšte kritike. Kritika ima, ali ima mnogo i onih koji su usaglašeni sa njegovim stavom tvrdeći da se time brane interesi Srbije, da je mala država pokazala stav, a da je EU mogla da pokaže više dobre političke volje.

Naročito u vezi sa klasterom 3, za koji su još pre četiri godine ispunjeni tehnički uslovi. Umesto toga, stiže vest da je njegovo otvaranje još jednom odloženo.

Zemlje članice Evropske unije saopštile su da je za otvaranje pregovaračkog klastera 3 potrebno da Srbija ostvari „dalji napredak u oblasti vladavine prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom“. U međuvremenu, predsednik Saveta Evrope Antonio Košta ističe da je put Crne Gore ka Evropskoj uniji jasno ubrzan i da je “samo ove nedelje Crna Gora uspešno zatvorila pet pregovaračkih poglavlja”. Da li mi to zaista zaostajemo u reformama ili nam EU šalje političke opomene?