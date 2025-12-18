Slušaj vest

Nakon što je zaštitnik građana najavio da će početkom januara Skupštini Srbije poslati predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama od ulaska u školu do kraja nastave bura u javnosti se ne stišava. Dok su jedni za, a drugi protiv — jedna škola u Srbiji još je pre tri godine zabranila upotrebu telefona i smart uređaja - u pitanju je seoska škola Branislav Petrović u Slatini kod Čačka.

Upravo na inicijativu nastavnika, Saveta roditelja, kao i na osnovu preporuka Ministarstva prosvete da su sve škole u Srbiji autonomne u donošenju te odluke, u školi u Slatini se od septembra 2023. godine primenjuje ta odluka. U pitanju je pravilnik napravljen u školi, koji ima 14. članova, a koji zabranjuje nošenje i upotrebu mobilnih telefona, smart satića i svih ostalih sredstava za komunikaciju u vreme nastave.

- Pošto su naši učenici putnici, dolaze iz osam sela, imaju organizovan prevoz i uvek može da se desi neki problem. Dete može da ponese telefon, ali on mora biti isključen i da se nalazi u đačkoj torbi. Ne u rukama, ne u džepovima, već u torbi i isključen. Kada se nastava završi, ako postoji potreba za komunikacijom sa roditeljima, to im niko ne brani. Od tog trenutka to je odgovornost roditelja i porodice. Isto to važi i za roditelje, i za nastavnike škole, ne želimo deci da dajemo pogrešan primer - rekao je za RINU Lazar Čikiriz, direktor OŠ "Branislav Petrović" iz Slatine.

Foto: RINA

Šta ako je nešto hitno?

Ukoliko je nekada neophodan poziv kako bi učenik pozvao roditelja ili staratelja, Čikiriz je istakao da i za to postoji pravilnik.

- U okviru škole deca se mogu obratiti stručnoj službi, predagogu, sekretaru škole, čak i meni, nije problem, naravno, mi pratimo situaciju. Ukoliko neko dete ima potrebu kada su u pitanju, primera radi, neke aplikacije koje obaveštavaju o zdravstvenim terapijama, može da se napravi ustupak. Takođe, u slučaju neke potrebe mi o svemu obaveštavamo roditelje ili staratelje, ako je detetu nešto potrebno. Inače, ukoliko neko dete bude viđeno da koristi moblni telefon postoji procedura da se telefon oduzme, da se donese ili pedagogu ili direktoru, sutradan dolazi roditelj, biće vraćan telefon, ali će detetu biti pisani ili opomena ili kazna prema pravilniku koji postoji - pojasnio je Čikiriz.

Foto: RINA

Kakva su iskustva i rezultati

Tokom ove tri godine praksa je pokazala pozitivne rezultate. Prvih meseci, prema rečima direktora Čikiriza, jako često se dešavalo da deca ipak uzmu telefon, koji bi im nakon toga bio oduzet i odnet kod pedagoga ili direktora, pa je roditelj morao da sledeći dan dolazi po telefon. Neretko je bilo i burnih reakcija roditelja u smislu - ja sam mom detetu kupio telefon, ko sme da mu ga uzme. Sada je ipak situacija drugačija i deca jako retko posežu za telefonima tokom nastave.

- Od početka ove školske godine, možda je samo jednom neki telefon oduzet. Deca su to prihvatila i nemamo većih problema. Sa druge strane, i mi se trudimo da što manje koristimo naše službene telefone pred njima i tako i mi dajemo dobar primer. Smatram da će sa ovom merom zabrane rezultati sigurno biti bolji i da će deca ulaziti u neke interesantnije stvari koje se u školi dešavaju. Mi njima moramo dati nove sadržaje i nove programe. Govorio sam ranije da imamo učeničku zadrugu, da mogu da se bave preduzetništvom, da uđu u zanimljivije aktivnosti koje će im skrenuti pažnju na nešto korisno.Telefoniranje, fotografisanje i odlazak na društvene mreže odvlače pažnju i vode ka raznim sadržajima. Smatram da će rezultati biti bolji. Iskreno, ne vidim samo promene na bolje u našoj školi kada je reč o telefonima - kazao je Čikiriz.