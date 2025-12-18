Kamioni na granicama čekaju do 6 sati: Oglasio se AMSS - ovo je stanje na prelazima tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlazak iz Srbije čekaju 15 sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazima Šid sa Hrvatskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju šest sati, dok na prelazu Bezdan sa Hrvatskom čekaju pet sati.
Automobili na graničnom prelazu Šid sa Hrvatskom čekaju 45 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Produženo je radno vreme graničnog prelaza "Bački Vinogradi" sa Mađarskom koji će svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biti otvoren od 7 do 22 časa.
Javno preduzeće "Putevi Srbije" je večeras saopštilo da treba očekivati maglu i poledicu na putevima, pogotovo duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima i nadvožnjacima.
Kurir.rs/Beta