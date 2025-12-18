Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlazak iz Srbije čekaju 15 sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Šid sa Hrvatskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju šest sati, dok na prelazu Bezdan sa Hrvatskom čekaju pet sati.

Automobili na graničnom prelazu Šid sa Hrvatskom čekaju 45 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza "Bački Vinogradi" sa Mađarskom koji će svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biti otvoren od 7 do 22 časa.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" je večeras saopštilo da treba očekivati maglu i poledicu na putevima, pogotovo duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima i nadvožnjacima.