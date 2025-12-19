Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je telefonom sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom i rekao da je ljubav koju on oseća prema poglavaru Ruske pravoslavne crkve istovetna ljubavi i poštovanju koju srpski narod vekovima gaji prema ruskom narodu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Patrijarh Kiril je zahvalio poglavaru Srpske pravoslavne crkve i istakao "važnost duhovnog jedinstva dve crkve i naroda".

Razgovor je obavljen prilikom prijema predsednika Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolita volokolamskog Antonija u hramu Svetog Save na Vračaru.

"Sagovornici u hramu su detaljno razmotrili situaciju u pravoslavnom svetu, sa posebnim osvrtom na stradanje autonomne Ukrajinske pravoslavne crkve, ustanovili dalje perspektive razvoja rusko-srpskih međucrkvenih odnosa, kao i druga pitanja od značaja za dve sestrinske crkve", navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

Ne propustiteDruštvo"Želimo u radosti da provedete praznične dane" Patrijarh uputio najiskrenije čestitke povodom jevrejskog praznika Hanuka
Screenshot 2025-04-20 100107 copy2.png
DruštvoPorfirije služio liturgiju povodom krsne slave Kraljevskog doma Karađorđevića: Članovi porodice i crkveni velikodostojnici prisustvovali proslavi u Belom dvoru
Screenshot 2024-10-18 225055.jpg
DruštvoSrpska pravoslavna crkva otvorila profil na Instagramu: Nalog otvoren uz blagoslov patrijarha Porfirija, a ovo je razlog!
Patrijarh Porfirije u Zaječaru 5.jpg
DruštvoMonah iz Grčke leči ljude u manastiru Kovilj: Patrijarh Porfirije mu dao monaško ime, danas mnogi dolaze kod njega po savet i utehu!
manastir-kovilj.jpg