Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je telefonom sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom i rekao da je ljubav koju on oseća prema poglavaru Ruske pravoslavne crkve istovetna ljubavi i poštovanju koju srpski narod vekovima gaji prema ruskom narodu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Patrijarh Kiril je zahvalio poglavaru Srpske pravoslavne crkve i istakao "važnost duhovnog jedinstva dve crkve i naroda".

Razgovor je obavljen prilikom prijema predsednika Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolita volokolamskog Antonija u hramu Svetog Save na Vračaru.