"Važnost duhovnog jedinstva dve crkve i naroda": Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom
Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je telefonom sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom i rekao da je ljubav koju on oseća prema poglavaru Ruske pravoslavne crkve istovetna ljubavi i poštovanju koju srpski narod vekovima gaji prema ruskom narodu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
Patrijarh Kiril je zahvalio poglavaru Srpske pravoslavne crkve i istakao "važnost duhovnog jedinstva dve crkve i naroda".
Razgovor je obavljen prilikom prijema predsednika Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolita volokolamskog Antonija u hramu Svetog Save na Vračaru.
"Sagovornici u hramu su detaljno razmotrili situaciju u pravoslavnom svetu, sa posebnim osvrtom na stradanje autonomne Ukrajinske pravoslavne crkve, ustanovili dalje perspektive razvoja rusko-srpskih međucrkvenih odnosa, kao i druga pitanja od značaja za dve sestrinske crkve", navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.