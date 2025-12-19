Slušaj vest

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, dok se uveče i tokom noći u nižim predelima očekuju niska oblačnost i magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža dnevna temperatura biće od minus četiri do pet, a najviša od osam do 13 stepeni.

U Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 12 stepeni.