Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije vozila se na graničnim prelazima, na putničkim terminalima zadržavaju do sat i po, a teretna vozila čekaju i do 15 sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na putničkom terminalu, na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Šid, vozila se zadržavaju 90 minuta.

Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Batrovci 900 minuta, Sremskoj Rači 300 minuta i Bezdanu 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi koji će svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biti otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Granični prelaz Horgoš II u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, radi od 5 do 23 časa.

Veći broj vozila na putevima očekuje se u popodnevnim i večernjim satima s obzirom na to da je danas i poslednji radni dan i pravoslavni praznik koji slavi veliki broj građana u Srbiji, navodi AMSS.

- Zbog gužve na putevima moguće je više vanrednih prekida što će doneti duže vreme putovanja, zato krenite ranije i ne žurite jer vidljivost može biti slabija zbog magle, kolovoz vlažan, a zaustavni put duži - savetuje vozačima AMSS.

Prohodnost puteva u više planinske predele i ka našim zimskim centrima je dobra, kolovozi su vlažni ili mokri postoji opasnost od poledice,
a upotreba zimskih guma je obavezna.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

