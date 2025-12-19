Slušaj vest

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije vozila se na graničnim prelazima, na putničkim terminalima zadržavaju do sat i po, a teretna vozila čekaju i do 15 sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na putničkom terminalu, na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Šid, vozila se zadržavaju 90 minuta.

Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Batrovci 900 minuta (15 sati), Sremskoj Rači 300 minuta (5 sati) i Bezdanu 240 minuta (4 sata).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Najduže zadržavanje na Batrovcima Foto: Viktor Tolochko / Sputnik / Profimedia

Produženo vreme graničnih prelaza

Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi koji će svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. biti otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Granični prelaz Horgoš II u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, radi od 5 do 23 časa.

Veći broj vozila na putevima očekuje se u popodnevnim i večernjim satima s obzirom na to da je danas i poslednji radni dan i pravoslavni praznik, sveti Nikola, koji slavi veliki broj građana u Srbiji, navodi AMSS.

- Zbog gužve na putevima moguće je više vanrednih prekida što će doneti duže vreme putovanja, zato krenite ranije i ne žurite jer vidljivost može biti slabija zbog magle, kolovoz vlažan, a zaustavni put duži - savetuje vozačima AMSS.

Prohodnost puteva u više planinske predele i ka našim zimskim centrima je dobra, kolovozi su vlažni ili mokri postoji opasnost od poledice, a upotreba zimskih guma je obavezna.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.