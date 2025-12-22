Slušaj vest


Od prvog januara na snagu stupaju nova pravila za sve mlečne proizvode, a po nalogu Ministarstva poljoprivrede. 

Do kakvih sve promena dolazi i kako će od sada preko deklaracije potrošači biti upućeni u sastav proizvoda, tema je o kojoj je govorila Ljiljana Ivanjac, iz Uprave za veterinu:

Ljiljana Ivanjac
Ljiljana Ivanjac Foto: Kurir Televizija

- Promene se odnose na primenu uredbe o proizvodima koji u sebi sadrže proizvode od palminog ulja ili bilo kog drugog biljnog ulja, a govori se o proizvodima koji su takođe u sastavu sa komponentama mlečnog proizvoda, odnosno mleka, i takođe o nadevima, odnosno svim hranama koje kao nadev imaju u sebi kombinaciju mlečnog proizvoda i palminog ulja - kaže Ljiljana.

Oznaka na ambalaži

- Ono što je promena, ali u stvari i nije promena, nego je samo redovan sled praktično primene ove uredbe, odnosi se na to da od 31. decembra svi proizvodi koji u sebi sadrže komponentu mleka, ali takođe komponente nekog biljnog ulja, moraju biti označeni na ambalaži, na pakovanju, u reklamama, na privesku, na svemu onome što predstavlja predstavljanje proizvoda, odnosno bliže nama kao potrošačima govori o proizvodu - kaže Ljiljana i dodaje:

- U smislu: kog je on porekla, šta u sebi sadrži, a sve u cilju da mi kao potrošači budemo pravilno informisani, da ono što je na polici bude pravilno obeleženo, da nam daje informaciju da taj proizvod nije samo proizvod od mleka, nego u sebi sadrži i komponentu biljnog ulja. Što znači da ni slikom, ni rečju, ni slovima ne može taj proizvod više da nas dovede u zabludu kao potrošače da se radi o mlečnom proizvodu.

1.jpg
Oznaka za mlečni proizvod koji sadrži i biljna ulja Foto: Ministarstvo Poljoprivrede

Ivanjac dodaje da i dalje ovi proizvodi moraju biti odvojeni na policama od mlečnih proizvoda i moraju praktično imati onu oznaku koja jeste sastavni deo uredbe, a to je ona pravougaona oznaka gde piše jasno da proizvod nije sto odsto od mleka, što je još jedna dodatna olakšica ili pomoć potrošaču pri izboru, da zna tačno pri odluci o kojoj vrsti hrane se radi.

