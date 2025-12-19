Slušaj vest

Tim kragujevačke Uprave za vanredne situacije uništio je u kamenolomu Straževica u Batočini tri neeksplodirana ubojna sredstva, pronađena u Prekopeči i Kosovskoj ulici.

- Apelujemo na građane da u slučaju pronalaska neeksplodiranog ubojnog sredstva ili sumnjivog predmeta odmah obaveste policiju ili Operativni centar Sektora za vanredne situacije pozivom na broj telefona 034/1985. Nikako ne treba dirati sumnjiv predmet, već sačekati dolazak ekipe Uprave za vanredne situacije, rekao je načelnik kragujevačke Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović.

Inaće, opertivni tim za neksplodirana ubojna sredstva Uprave za vanredne situcije u Kragujevcu, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti i uz asistenciju pripadnika Policijske uprave, Vatrogasno-spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu, preuzeo je neeksplodirana ubojna sredstva na lokaciji “Tenkodrom”, a potom ih je uništio u kamenolomu Straževica u Batočini.

