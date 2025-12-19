Slušaj vest

Tim kragujevačke Uprave za vanredne situacije uništio je u kamenolomu Straževica u Batočini tri neeksplodirana ubojna sredstva, pronađena u Prekopeči i Kosovskoj ulici.

- Apelujemo na građane da u slučaju pronalaska neeksplodiranog ubojnog sredstva ili sumnjivog predmeta odmah obaveste policiju ili Operativni centar Sektora za vanredne situacije pozivom na broj telefona 034/1985. Nikako ne treba dirati sumnjiv predmet, već sačekati dolazak ekipe Uprave za vanredne situacije, rekao je načelnik kragujevačke Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović.