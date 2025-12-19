Živiš u Nemačkoj, a putuješ na Balkan? Evo kako olakšati pripreme
Za hiljade naših ljudi koji nekoliko puta godišnje putuju na Balkan, pouzdana komunikacija je ključ svake posete. MTEL Germany – koji posluje u okviru Telekom Srbija Grupe, jednog od najvećih telekom operatora u jugoistočnoj Evropi sa skoro 12 miliona zadovoljnih korisnika, stavlja akcenat na jednostavna i stabilna rešenja za sve koji žive između Nemačke i domovine.
MTEL Germany posluje na Vodafone mreži, jednoj od najpouzdanijih u Nemačkoj, čime garantuje stabilnu mobilnu konekciju i kvalitetne pozive, kako u svakodnevnom životu, tako i tokom putovanja i posete regionu, bez komplikacija i skrivenih troškova.
Jedan od najvećih izazova godinama su bili visoki računi po povratku iz Srbije: kratak boravak kod kuće često se pretvarao u neprijatno iznenađenje zbog roming troškova. MTEL Germany uvodi jasno i konkretno rešenje: u Srbiji ne plaćaš roming – račun ostaje isti kao da ste i dalje u Nemačkoj. Ovo direktno utiče na kućni budžet, ali i na osećaj sigurnosti prilikom svakog putovanja.
U susret praznicima, MTEL Germany je lansirao novu tarifu – MTEL World 50, kreiranu posebno za ljude koji žive u Nemačkoj, a žele stalnu i neograničenu vezu sa porodicom i prijateljima sa Balkana. Tarifa uključuje 50 GB mobilnog interneta u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i regionu, neograničene pozive prema domovini, cenu od samo 14,99 evra mesečno i to bez ugovorne obaveze. MTEL World 50 je trenutno jedinstvena i najpovoljnija ponuda na nemačkom tržištu.
Zato, bilo da putuješ nekoliko puta godišnje ili ti je veza sa domovinom svakodnevna potreba, MTEL Germany omogućava da sve organizuješ jednostavnije – bez prekida i bez straha od visokih računa po povratku.
Više informacija dostupno je na: www.mtelgermany.de/sr
