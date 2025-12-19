Za hiljade naših ljudi koji nekoliko puta godišnje putuju na Balkan, pouzdana komunikacija je ključ svake posete. MTEL Germany – koji posluje u okviru Telekom Srbija Grupe, jednog od najvećih telekom operatora u jugoistočnoj Evropi sa skoro 12 miliona zadovoljnih korisnika, stavlja akcenat na jednostavna i stabilna rešenja za sve koji žive između Nemačke i domovine.

MTEL Germany posluje na Vodafone mreži, jednoj od najpouzdanijih u Nemačkoj, čime garantuje stabilnu mobilnu konekciju i kvalitetne pozive, kako u svakodnevnom životu, tako i tokom putovanja i posete regionu, bez komplikacija i skrivenih troškova.

Jedan od najvećih izazova godinama su bili visoki računi po povratku iz Srbije: kratak boravak kod kuće često se pretvarao u neprijatno iznenađenje zbog roming troškova. MTEL Germany uvodi jasno i konkretno rešenje: u Srbiji ne plaćaš roming – račun ostaje isti kao da ste i dalje u Nemačkoj. Ovo direktno utiče na kućni budžet, ali i na osećaj sigurnosti prilikom svakog putovanja.