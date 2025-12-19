Slušaj vest

Sveti Nikola ujedinjuje domove širom Srbije. Većina ga slavi kao krsnu slavu, a ostali dolaze da proslave sa domaćinima, pa se s razlogom kaže da Svetog Nikolu slavi ceo narod.

I dok se pale slavske sveće, okuplja porodica i prijatelji, postavlja se i pitanje da li smo sačuvali pravi smisao slave i njenu duhovnu poruku?

Najčešće pitanje vernika jeste slavi li se Nikoljdan uz posnu ili mrsnu trpezu, o čemu je teolog Nebojša Lazić i govorio: 

 - Svakako da je greh posnu slavu proslavljati mrsno. Međutim, neće se ništa loše desiti jer sveti Nikola je bio čovek koji je čitav život posvetio postu i molitvi, čovek koji je čitav svoj život postio. Bila bi uvreda proslavljati nekoga sa mrsnom hranom. To predstavlja uvredu za njegovo delo, njegove žitije i dobro bi bilo da upoznamo svetitelelje koje proslavljamo. Kada je čovek prišao Patrijarhu Pavlu i rekao da želi da ugosti svoje ljude sa svinjetinom za Svetog Nikolu, patrijarh im je rekao "bolje ti je da ne slaviš sveca nego da ga vređaš na takav način." 

I dok se nekada slava slavila u krugu porodice, uz molitvu i tišinu doma, danas se češće obeležava van kuće, uz muziku i veselje, a teolog nam daje odgovor na pitanje menja li se na ovaj način samo forma ili i suština?

 - Krsna slava predstavlja proslavljanje svetitelja, zaštitnika doma i proslavlja se u domaćinstvu. Kada osnujemo svoj dom krećemo da proslavljamo krsnu slavu, teško onom domaćinu kome je domaćinstvo kafana - rekao je teolog.

Iza trpeze, muzike i okupljanja, ostaje ono najvažnije, bez čega krsna slava gubi pravi smisao:

- Bez krsnog kolača, žita ili koljeva, bez ikone, molitve i bez osvećenja u crkvi. Sa crkvom i liturgijom počinje svakli praznik, svako blagodarenje Bogu i svaka zahvalnost - zaključuje Lazić.

Sveti Nikola nas uči veri, milosrđu i skromnosti. Prava slava, poručuju teolozi, slavi se molitvom, postom i dobrim delima.

Slavska trpeza

Olja Lazarević voditeljka Redakcije ugostila je ekipu Kurir televizije u svom domu, a tim povodom je i pokazala šta se još najčešće nalazi na današnjoj slavskoj trpezi kod beogradskih porodica, pored slavskog kolača, vina i žita:

 - Mi pripremamo skromno slavu i u krugu porodice. Potrudili smo se da se na trpezi nađe sve ono što ljudi vole: sarme, riba, pasulj prebranac, punjena suva paprika i baklave.

Voditeljka je dodala i da po običaju, domaćin kuće porani i ide u crkvu kako bi odneo žito, kolač i vino, koje je sveštenik osveštao. 

