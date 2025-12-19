Učenici Pete beogradske gimnazije od ponedeljka se vraćaju u matičnu zgradu: Oglasio se ministar prosvete sa svim detaljima
Učenici i nastavnici, kao nenastavno osoblje Pete beogradske gimnazije od ponedeljka, 22. decembra 2025. godine vraćaju se u matičnu zgradu, čime će nastava u ovoj školi biti u potpunosti normalizovana, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
- Nakon sedam nedelja blokade, i više od dve nedelje utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nezakonitu blokadu, Peta beogradska gimnazija vratiće se u obrazovno-vaspitni sistem u Republici Srbije u punom kapacitetu. Nastavni proces je spašen nastavnim aktivnostima u dve osnovne škole i đaci će imati zakonito završeno prvo polugodište - rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.
Ministarstvo prosvete zahvaljuje se direktorima, nastavnicima i đacima dve škole u kojima je privremeno organizovana nastava za učenike Pete beogradske gimnazije na solidarnosti koju su pokazali.
- Ističemo da je cilj Ministarstva isključivo institucionalna normalizacija u Petoj beogradskoj gimnaziji i predan rad svih nastavnika i uprave na vraćanju ugleda škole - rekao je ministar.
On je istakao da je poruka Ministarstva prosvete jasna - snažno zalaganje za autonomiju vaspitno-obrazovnog procesa i striktno odvajanje politike od prosvete.
- Smatramo da bi to trebalo da bude zajednički cilj svih - Ministarstva, uprave, nastavnog osoblja, đaka i njihovih roditelja. Izbor novog direktora biće organizovan u najkraćem zakonom predviđenom roku, a preferenca Ministarstva je da bude ličnost iz kolektiva. Peta beogradska gimnazija ne bi trebalo da bude političko-medijsko bojno polje, već ustanova znanja, mesto na kome se razvijaju veštine, podstiče radoznalost i izgrađuje karakter đaka i stvaraju budući slobodni i odgovorni građani. U ime Ministarstva prosvete pozivam sve da zajedno radimo na ovim ciljevima - poručio je ministar Stanković.