Mnogi domaćini širom Srbije i dijaspore danas slave Nikoljdan. Često možemo čuti da je to dan kada ili slavite ili idete na slavu, pa ne čudi što se za ovaj dan vezuju brojni običaji.

Jedan od njih odnosi se na dan nakon slave, odnosno na drugi dan Svetog Nikole. Ovaj običaj odnosi se na to šta treba uraditi sa preostalim žitom i svećom koja nije izgorela do kraja.

Sveštenici smatraju da su sveća i žito rezervisani samo za dan slave i sveca kojeg obeležavamo. Ipak, ima i onih koji smatraju da se žitom služe gosti sve dok se ne pojede, a da se sveća pali i na paterice. Treći pak zastupaju stav da žito poslužuju i drugi dan, ali sveću tada ne pale.

Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Šta je od ovoga ispravno?

Pšenično zrno u hrišćanstvu je simbol večnog života, smrti i vaskrsenja, kada se seje ono umire i klija, ali iz njega se rađa novi život koji donosi stostruki rod.

Slavsko žito se kuva i prinosi u slavu Božiju i čast svetitelja koji se slavi, kao i za zdravlje i napredak doma i njegovih ukućana, ali prvenstveno za pokoj duša svih predaka u tom domu. Služi se gostima i ukućanima dok se ne pojede. Veliki greh je baciti ga.

Sveća simbolizuju svetlost Hristove nauke i gori tokom celog dana slave. Kada poželimo da je ugasimo, prvo se prekrsite i to učinite sa slavskim vinom.

Dan nakon slave ne treba raditi kućne poslove Foto: Zorana Jevtić

Kako su slavske sveće prilično velike, uglavnom se desi da ne dogori sasvim. Prema rečima sveštenika, u tom slučaju bi je trebalo staviti pored ikone, gde bi trebalo da stoji do naredne godine, a palite je za vreme porodičnih molitvi. A ako i drugog dana imate goste, valjalo bi da se pomolite Bogu i upalite je.