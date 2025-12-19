Slušaj vest

U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), saopštila je ova zdravstvena ustanova.

Ova mera doneta je radi zaštite zdravlja pacijenata i medicinskog osoblja, a primenjuje se na sva odeljenja i klinike u okviru ove zdravstvene ustanove. Apeluje se na razumevanje građana i ističu da će javnost biti blagovremeno obaveštena o eventualnim promenama režima poseta.

Podsetimo, prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", tokom 50. izveštajne nedelje, u periodu od 8. do 14. decembra, registrovano je ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, uz incidenciju od 177,21 na 100.000 stanovnika. Broj obolelih veći je za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok je u poređenju sa istim periodom prošle sezone zabeležen rast od čak 75,6 procenata.

Pacijenti kažu da simptomi traju i do dve nedelje Foto: Kurir/T.I., Shutterstock

Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa u Srbiji, srednji intenzitet kliničke aktivnosti i jasan rastući trend obolevanja.

Kao i prethodnih nedelja, najviše stope oboljevanja registrovane su kod dece. U uzrastu od nula do četiri godine zabeležena je incidencija od 625,13 na 100.000 stanovnika, dok je kod dece uzrasta od pet do 14 godina registrovan rast obolevanja od 48,3 odsto, uz stopu incidencije od 508,05.

Pored gripa, beleži se i porast akutnih respiratornih infekcija. U istoj izveštajnoj nedelji registrovano je 15.691 obolevanje, sa incidencijom od 1.258,76 na 100.000 stanovnika, što predstavlja povećanje od 15,07 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u ovoj sezoni registrovani su u brojnim okruzima širom Srbije, uključujući Beograd, Južnobanatski, Južnobački, Zlatiborski, Nišavski, Mačvanski i druge. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, A(H3), B, kao i netipizirani tip A, pri čemu tip A(H3) ostaje dominantan.