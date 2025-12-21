Slušaj vest

Već na samom kraju ove godine na oglasima za zapošljavanje pojavile su se prve ponude za sezonske poslove na primorju u zemljama regiona, a ponuđene plate dostižu i do 2.200 evra mesečno.

Iako do letnje sezone imas još nekoliko meseci, interesovanje je već sada u usponu, naročito među mladima koji u ovim poslovima vide priliku za dobru zaradu, ali i sticanje radnog iskustva.

Najtraženiji su radnici u ugostiteljstvu, konobari, šankeri, kuvari, pomoćno osoblje u kuhinji, ali i sobarice i recepcioneri.Poslodavci nude konkurentne plate, obezbeđen smeštaj i hranu, a u nekim slučajevima i dodatne bonuse za rad tokom špica sezone.

Najtraženiji su radnici u ugostiteljstvu Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da interesovanje ne opada ni kada je u pitanju zimska sezona. Rad na primorju tokom zime, naročito u turističkim centrima i hotelima koji posluju tokom cele godine, sve češće privlači one koji žele kontinuitet u zaposlenju. Mnogi mladi se već sada prijavljuju za obe sezone, planirajući da tokom godine kombinuju rad i putovanja.

Ponude na oglasima

Kurir je na oglasima pronašao ponude za zimsku, ali i narednu letnju sezonu u ugostiteljskim objektima na primorju. Konobari koji bi radili sezonu u susednoj Hrvatskoj, ali da imaju prethodno radno iskustvo u poslovima u oblasti ugostiteljstva nudi se zarada do 1.800 evra sa ugovorom, obezbeđenim smeštajem i do dva obroka dnevno i jednim slobodnim danom nedeljno.

Plata pica majstora do 2.200 evra

Plate idu do 2.200 evra Foto: Shutterstock

Među traženijim zanimanjima u sezoni su i pica majstori koji u Crnoj Gori mesečno mogu da zarade do 2.200 evra uz obezbeđeni smeštaj i hranu, dok istu zaradu može imati i radnik u Austriji u Tirolu tokom zimske sezone koja traje četiri meseca sa takođe obezbeđenim smeštajem i dva obroka dnevno.