Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za vikend i početak nedelje prognozira suvo i stabilno vreme, ali će od danas biti hladnije, dok u drugoj polovini sedmice kreću i padavine.

Ujutro i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana.

U ostalim krajevima će biti pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

Vetar u većem delu slab promenlјiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura u od -3 do 5 stepeni Celzijusovih, najviša od 5 do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 stepeni.

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

Zbog magle je RHMZ upalio alarm za skoro celu Srbiju Samo je Banat u "zelenom". Ovo upozorenje važi za danas i sutra.

- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se u obrazloženju "žutog" alarma koji je za oba dana vikenda na snazi.

Foto: RHMZ

U nedelјu i ponedelјak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije pretežno sunčano.

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlјe i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

U sredu, 24. decembra, naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.