Društvene mreže poslednjih dana preplavljene su upozorenjima devojaka koje tvrde da su u tržnim centrima doživele ozbiljno uznemiravanje i narušavanje privatnosti. Reč je navodno o muškarcima koji, prema svedočenjima, pokušavaju da snimaju ili fotografišu devojke mobilnim telefonima, čak i u kabinama ženskih toaleta.

Jedna od devojaka podelila je svoje uznemirujuće iskustvo kako bi upozorila druge da budu na oprezu. Kako navodi, incident se dogodio usred dana u tržnom centru, u trenutku kada je ušla u ženski toalet.

- Danas u tržnom centru doživela sam da neko u WC-u ispod, između kabina, snima ili slika telefonom moju kabinu. WC je bio prazan i niko nije ušao posle mene, što znači da je ta osoba čekala unutra da neko uđe. Kako sam videla telefon, šutnula sam i odmah je istrčao napolje. Nisam uspela da vidim ko je, ali čisto da se devojke paze jer sam čula da se i ranije dešavalo isto - napisala je Beograđanka u objavi na Instagram stranici serbialive_beograd.

Foto: Printsccreen /instagram Serbialive Beograd

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo, prema rečima devojaka, nije izolovan slučaj. Više njih je i ranije navodilo da su čule za slične incidente u različitim tržnim centrima.

Prijavite nadležnima ili potražite pomoć

Stručnjaci upozoravaju da je ovakvo ponašanje krivično delo i pozivaju žrtve da svaki sumnjiv ili uznemirujući događaj odmah prijave obezbeđenju tržnog centra i policiji. Takođe, savetuju devojkama da ne ulaze same u toalet ukoliko primete sumnjive osobe u blizini, kao i da reaguju glasno i potraže pomoć ako se nađu u sličnoj situaciji.