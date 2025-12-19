Slušaj vest

Društvene mreže poslednjih dana preplavljene su upozorenjima devojaka koje tvrde da su u tržnim centrima doživele ozbiljno uznemiravanje i narušavanje privatnosti. Reč je navodno o muškarcima koji, prema svedočenjima, pokušavaju da snimaju ili fotografišu devojke mobilnim telefonima, čak i u kabinama ženskih toaleta.

Jedna od devojaka podelila je svoje uznemirujuće iskustvo kako bi upozorila druge da budu na oprezu. Kako navodi, incident se dogodio usred dana u tržnom centru, u trenutku kada je ušla u ženski toalet.

- Danas u tržnom centru doživela sam da neko u WC-u ispod, između kabina, snima ili slika telefonom moju kabinu. WC je bio prazan i niko nije ušao posle mene, što znači da je ta osoba čekala unutra da neko uđe. Kako sam videla telefon, šutnula sam i odmah je istrčao napolje. Nisam uspela da vidim ko je, ali čisto da se devojke paze jer sam čula da se i ranije dešavalo isto - napisala je Beograđanka u objavi na Instagram stranici serbialive_beograd.

Objava sa mreža upozorenje na manijaka koji snima devojke u kabinama u toaletu
Foto: Printsccreen /instagram Serbialive Beograd

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ovo, prema rečima devojaka, nije izolovan slučaj. Više njih je i ranije navodilo da su čule za slične incidente u različitim tržnim centrima.

Prijavite nadležnima ili potražite pomoć

Stručnjaci upozoravaju da je ovakvo ponašanje krivično delo i pozivaju žrtve da svaki sumnjiv ili uznemirujući događaj odmah prijave obezbeđenju tržnog centra i policiji. Takođe, savetuju devojkama da ne ulaze same u toalet ukoliko primete sumnjive osobe u blizini, kao i da reaguju glasno i potraže pomoć ako se nađu u sličnoj situaciji.

Dok se ne utvrdi ko stoji iza ovih uznemirujućih incidenata, apeluje se na sve devojke i žene da budu posebno oprezne i da međusobno dele informacije, kako bi se ovakvi slučajevi što pre sprečili i sankcionisali.

Ne propustiteDruštvoSkinula sam duksericu, podigla pogled i ugledala te manijačke oči! Žena doživela horor u toaletu tržnog centra u Novom Sadu: Celo telo mi se treslo!
žena kabina za presvlačenje
DruštvoUžas u gradskom prevozu! Devojka detaljno opisala šta je radio manijak u busu 31 - kasno stigli do policije
Ljudi ulaze u gradski prevoz
HronikaMANIJAK (25) DEVOJKAMA PO BEOGRADU ZAVLAČIO RUKU POD HALJINE?! Prijavilo ga više od 10 žena, operisao u ove 4 gradske opštine
shutterstock-220804723-suknja.jpg
HronikaOVO JE MANIJAK (25) KOJI JE POLNO UZNEMIRAVAO DEVOJKE U BEOGRADU! MUP se hitno oglasio, apeluju da im se jave sve žrtve koje je napastvovao!
01.jpg